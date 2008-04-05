مسابقات فوتبال جوانان آسیا فردا قرعه کشی می شود / ایران در سید سوم

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا فردا با حضور نمایندگان 16 تیم صعود کننده به مرحله نهایی این مسابقات درشهر دمام عربستان برگزار می شود.

این مراسم ساعت 17 به وقت عربستان (30/16 به وقت تهران) در محل هتل شرایتون برگزار خواهد شد و قرار است یکی از اعضای سفارت ایران در عربستان به نمایندگی از کشورمان در این مراسم شرکت کند.

طبق سید بندی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم فوتبال جوانان کشورمان با تیم های امارات، تایلند و تاجیکستان در سید سوم قرارگرفته است.

سیدبندی 16 تیم حاضر در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است :

سید اول : کره شمالی ، کره جنوبی ، ژاپن ، اردن

سید دوم : چین ، استرالیا ، عربستان ، عراق

سید سوم : ایران ، امارات ، تایلند ، تاجیکستان

سید چهارم : ازبکستان ، لبنان، یمن ، سوریه

با انجام قرعه کشی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 16 تیم حاضر در این مرحله در 4 گروه 4 تیمی تقسیم بندی خواهند شد و 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات جام جهانی مصر را بدست خواهند آورد.

مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از 31 اکتبرتا 14 نوامبر(10 لغایت 24 آبان) به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد.