دایی برنامه های جدید خود را ارائه می کند/ پیش بینی سه دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که با حضور 7 عضو کمیته تیم های ملی، ساعت 14:30 در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد، برنامه های علی دایی برای آماده سازی تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید، شرایط برای اجرای آن مهیا خواهد شد.

با نظر علی دایی، تیم ملی تا پیش از دیدار روز 13 خرداد مقابل تیم ملی امارات حداقل به سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم های هم تراز این تیم نیاز دارد که مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاشند تا مقدمات کار را برای برگزاری این دیدارهای دوستانه فراهم آورند.

نشست کمیته تیم های ملی در غیاب علی دایی برگزار خواهد شد که ساعت 14 فردا برای همراهی تیم فوتبال سایپا در دیدار مقابل نیروی هوایی عراق عازم کویت خواهد شد.