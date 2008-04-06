جنگل های سبز، تهدیدهای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر ، در روزهای آغازین سال جدید به علت افزایش بی سابقه دما در مناطق شمالی کشور مخصوصا در استان گیلان که با وزش بادهای گرم و حجم مسافرت های بی سابقه نوروزی همراه بوده است، سبب آتش سوزی های فراوانی در جای جای این استان سرسبز شده و مدیر و نیروهای حفاظتی اداره کل منابع طبیعی استان، پرسنل آتش نشانی، مقامات و مسئولین محلی را در هفته اول تعطیلات نوروزی شبانه روز به حالت آماده باش درآورده است.

وقوع آتش سوزی در بیش از 44 نقطه از جنگل های گیلان در هفته اول تعطیلات نوروزی آن هم در سطحی حدود 200 هکتار از اکسیرترین جنگل ها از جمله اتفاقات و موارد بحرانی است که دامنگیر عرصه های منابع ارزشمند طبیعی است که باید مورد تامل قرار گیرد.

رسول محمدی مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان، مراتع و آبخیزداری ، گرم شدن ناگهانی هوا، افزایش 37 درجه ای دما و پناه بردن مسافرین نوروزی در دل طبیعت و رعایت نکردن برخی از نکات ایمنی را از جمله عوامل بروز آتش سوزی در جنگل ها برشمرد و یادآور شد: طی هفته اول فروردین ماه متاسفانه حدود 200 هکتار از جنگل های طبیعی و دست کاشت استان بر اثر بی مبادلاتی و بی توجهی برخی افراد، طعمه حریق گشته است.

وی خسارات ناشی از این آتش سوزی را تا اطلاع ثانونی بیش از 100 میلیون تومان برآورد نموده و اضافه کرد: برخی سود جویان برای توسعه و افزایش باغات خود رد پایی در آتش سوزی های اخیر از خود بر جای گذاشتند که قاطعانه با این افراد سود جو و زیاد خواه برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

مهندس محمدی در پاسخ به این سئوال که تعداد فقرات آتش سوزی امسال در مقایسه با سال گذشته چگونه بوده است، گفت: در سال گذشته خوشبختانه تنها 3 مورد آتش سوزی داشتیم که این رقم امسال با توجه به گرمای بی سابقه و وزش بادهای گرم محلی متاسفانه به 44 مورد رسیده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان در ادامه صحبت هایش در خصوص عوامل دخیل در آتش سوزی های اخیر جنگل ها، بیش از 95 درصد آن را عوامل انسانی و 5 درصد آن را عوامل طبیعی برشمرده است.

محمدی در پایان از رسانه های گروهی به عنوان یار و یاور منابع طبیعی نام برد و از آنان خواست با اطلاع رسانی شفاف و به موقع در حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع ما را یاری نمایند.