بهترین گلزن فوتسال جهان راهی اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم در حالی ‌که یک ماه از پایان لیگ نهم فوتسال برتر کشور می‌گذرد و کمتر از یک ماه به آغاز مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی باقی مانده است، وحید شمسایی بازیکن سابق تیم فوتسال تام ایران خودروی تهران که با این تیم در لیگ نهم قهرمان شد با تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان برای لیگ دهم به توافق رسید.



این خبر را امیر شمسایی برادر وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تایید کرد و افزود: باشگاه فولاد ماهان برای یک سال مبلغ 110 میلیون تومان به وحید شمسایی می‌پردازد و امکاناتی نظیر منزل مسکونی و اتومبیل شخصی نیز در اختیار این بازیکن قرار می‌دهد و پرداخت 100 میلیون ریال نیز برای تسویه این بازیکن با تام ایران خودروی تهران را برعهده گرفته است.



وحید شمسایی که با 316 گل آقای گل فوتسال جهان است، سابقه بازی در تیم‌های استقلال تهران، ‌ارم کیش قم، تام ایران خودرو تهران و لاتزیوی ایتالیا را نیز دارد و در فصل اخیر لیگ نهم با بیشترین گل آقای گل لیگ برتر بوده است.