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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۷:۴۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: انجام قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا و برگزاری مسابقات فوتبال در اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم فروردین ماه سال 1387هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با ششم آوریل سال 2008 میلادی.

- تیم ملی چهارنفره شنای کشورمان بامداد امروز برای شرکت در مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان عازم شهر منچستر انگلیس شد.

- قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز به میزبانی کشور عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

- تیم های فوتبال بارنزلی و کاردیف سیتی امشب دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان را برگزار می کند که این دیدار در ورزشگاه ومبلی انجام می شود.

- هفته سی و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* میدلزبرو - منچستر یونایتد
* اورتون - دربی کانتی

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال بوندس لیگا امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* بایرن مونیخ - بوخوم
* بورسیا دورتموند - بایر لورکوزن

- هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال سری آ امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آتالانتا - اینتر
* کاتانیا - ناپولی
* فیورنتینا - رجینا
* پارما - لاتزیو
* سامپدوریا - لیورنو
* سیه نا - اودینزه
* تورینو - امپولی
* پالرمو - یوونتوس

- هفته سی و یکم لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آتلتیک بیلبائو - اسپانیول
* آتلتیکو مادرید - آلمریا
* لوانته - وایادولید
*  راسینگ سانتاندر - دپورتیوو لاکرونا
* رئال مورسیا - والنسیا
* زاراگوزا - رئال بتیس
* سویا - ویارئال
* بارسلونا - ختافه

- هفته سی و دوم لیگ فوتبال فرانسه امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* نانسی - پاریسن ژرمن
* مارسی - لیون
کد مطلب 660121

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