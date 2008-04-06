تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم فروردین ماه سال 1387هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با ششم آوریل سال 2008 میلادی.

- تیم ملی چهارنفره شنای کشورمان بامداد امروز برای شرکت در مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان عازم شهر منچستر انگلیس شد.

- قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز به میزبانی کشور عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

- تیم های فوتبال بارنزلی و کاردیف سیتی امشب دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان را برگزار می کند که این دیدار در ورزشگاه ومبلی انجام می شود.

- هفته سی و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* میدلزبرو - منچستر یونایتد

* اورتون - دربی کانتی