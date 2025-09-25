  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۲

مرادی: ۸۵۰۰ بسته فرهنگی برای دانش‌آموزان نیازمند در ایلام توزیع شد

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از توزیع هشت هزار و ۵۰۰ بسته فرهنگی برای دانش‌آموزان نیازمند در استان خبر داد.

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پوشش کامل دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در زمینه تأمین پوشاک و بسته‌های فرهنگی در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده خیرین و نهادهای همکار اظهار داشت: خوشبختانه با کمک همه دوستان توانسته‌ایم امسال نیازهای فرهنگی و پوشاک این دانش‌آموزان را تأمین کنیم.

مرادی پویانی همچنین در مورد توزیع بسته‌های فرهنگی در شهرستان چوار اعلام کرد: در این مراسم، بالغ بر هزار بسته فرهنگی توسط شرکت پتروشیمی ایلام تهیه شده که در میان دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد و دیگر نیازمندانی که تحت حمایت هیچ دستگاهی نیستند، توزیع خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی شرکت پتروشیمی ایلام و سایر نهادهای مشارکت‌کننده، این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و ارتقای عدالت آموزشی در سطح استان دانست.

