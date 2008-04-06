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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۰۲

تیم ملی قایقرانی ایران در سواحل نوشهر اردو برپا کرد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت قایقرانی مازندران از آغاز اردوی تیم ملی قایقرانی کایاک آبهای آرام ایران شامگاه شنبه در سواحل شهرستان نوشهر خبر داد.

محمود نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این اردوی آمادگی، هشت نفر از ملی پوشان حضور دارند گفت: محمد رضا نیک منش، احمد بنده زاده، فرزین اسدی، امیر رشیدی، جلال خزایی، مسعود قاسمپور، علیرضا محمدی و حمید ترکی دعوت شدگان در این مرحله از اردو هستند.

وی خاطرنشان کرد: تمرینات این اردو زیر نظر "حسین ملکی" مربی تیم پیگیری می شود.

رئیس هیئت قایقرانی مازندرن با بیان اینکه این چهارمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی قایقرانی کایاک آرام کشورمان است یادآور شد: این اردو به مدت 21 روز ادامه دارد.

به گفته نوروزی، پس از پایان این مدت ملی پوشان پس از یک هفته استراحت دور جدید اردوی آماده سازی خود را پیگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: همزمان با اردوی نوشهر، شمار دیگری از ملی پوشان قایقرانی کشورمان در بندرانزلی و در اردوی آماده سازی به سر می برند.

نوروزی بیان داشت: تیم ملی قایقرانی کایاک آبهای آرام کشورمان خود را برای حضوری موفق تر در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2009 در ایران و 2010 بازیهای آسیایی چین آماده می کند.

کد مطلب 660124

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