به گزارش خبرنگار مهر، مجید اوجی در نشست نقد و بررسی مجموعه نوروزی شبکه دو در مهر درباره محدودیتها و فشردگی تولید کارهای مناسبتی گفت: "مجموعه "نشانی" مناسبتی نبود و ما خود را در شرایط کار مناسبتی قرار ندادیم، چرا که فشردگی کارهای مناسبتی منجر به افت کیفیت میشود. بنابراین از ابتدا فشار کار مناسبتی خیلی روی ما نبود. شاید اگر 10 روز زودتر کار تولید را شروع میکردیم، راحتتر بودیم."
وی در ادامه افزود: "تصویربرداری مجموعه نزدیک به سه ماه زمان برد و اگر فکر میکردیم ممکن است فشردگی زمان منجر به افت کیفیت مجموعه میشود، زیر بار پخش نمیرفتیم. من قبل از پخش مجموعه اعلام کردم قصد دارم مجموعهای مانند دیگر مجموعهها بسازم که در نوروز روی آنتن میرود. بنابراین تمام مواردی را که تولید پروژه نیاز داشت در حد توان فراهم کردم. اگر ما شرایط تولید یک کار مناسبتی را داشتیم باید نصف مجموعه را دوربین روی دست میگرفتیم."
تهیهکننده مجموعه "نشانی" خاطرنشان ساخت: "در مجموع اگر 10 تا 20 درصد بیشتر وقت داشتیم حاصل کار بهتر از این میشد، ولی همین مجموعه قابل قبول است و در حد توانمان کار را انجام دادیم. از سوی دیگر در مجموعه "نشانی" دو سکانس دوربین روی دست داشتیم که لازمه سکانس بود و اتفاقاً روزهای اول پروژه هم بود و به خاطر فشردگی کار نبود."
فلورا سام، نویسنده و بازیگر نقش مریم، درباره روانشناسی مخاطب و تناسب موضوع مجموعهها با مناسبتها گفت: "معمولاً شبکهها در ماه رمضان علاقمند به تصویر کشیدن موضوعات معنوی هستند و در نوروز دوست دارند فضایی شاد برای مخاطب ترسیم کنند. وقتی فیلمنامه "نشانی" را مینوشتم اصلاً کار مناسبتی مطرح نبود و بعد از مدتی مدیر شبکه دو سیما پیشنهاد داد این مجموعه را برای نوروز تهیه کنیم."
وی در ادامه افزود: "معمولاً عوامل سازنده کارهای مناسبتی به خاطر فشردگی زمان مجبور به فدا کردن مواردی در کار هستند یا حتی دو گروه کار را ضبط میکنند تا به موقع به پخش برسد. یا فیلمنامه آماده نیست و گروه با پنج قسمت فیلمنامه کار خود را شروع میکنند، ولی این اتفاق برای مجموعه "نشانی" نیفتاد و 13 قسمت فیلمنامه کامل نوشته شده بود که ضبط آغاز شد. به نظرم مدیران تلویزیون باید به این امر توجه کنند تا کارهای مناسبتی در یک زمان مناسب تولید شود."
سام هدف قصه مجموعه "نشانی" را ایجاد فضای شاد برای بیننده ذکر کرد و افزود: "قصد داشتم در مجموعه "نشانی" انسجام یک خانواده ایرانی را نشان دهم، حتی در بخشهایی از قصه که دلتنگیهایی وجود دارد به هیچ وجه این دلتنگیها غم و غصه به دنبال ندارد، بلکه ته آن احساس خوبی به بیننده دست میدهد. از سوی دیگر تلاشی برای خنداندن تماشاگر نکردم، بلکه علاقمند به نگارش متنی روان در یک فضای مفرح بودم."
نویسنده مجموعه "نشانی" یکی از مشکلات نگارش فیلمنامه را نبود آدمهای منفی در قصه برشمرد و گفت: "وقتی برای پیشبرد قصه آدم منفی نداشته باشیم، مسلماً کار نگارش سختتر میشود. حتی جذب مخاطبان هم مشکل است. اما در فیلمنامه "نشانی" سعی کردم استرسی به مخاطب وارد نکنم."
اوجی در ادامه صحبت سام درباره لحظات طنز مجموعه افزود: "ما کاری ساختیم که زمینه آن برای مخاطب مفرح بود، مجموعه "نشانی" طنز نبود و قرار هم نبود طنز باشد، چرا که طنازان زیادی داریم. بلکه "نشانی" عین زندگی بود، حتی سکانسهایی بود که بچهها پشت دوربین گریه میکردند. زندگی ما پر از لحظات شاد، غمگین، اکشن و ...است و ما سعی کردیم تمام لحظات زندگی را در "نشانی" لحاظ کنیم و لحظات عاطفی زندگی را به تصویر کشیدیم."
وی با اشاره به سکانسی که لیلا ( آتنه فقیهنصیری) به امامزاده میرود، گفت: "وقتی این سکانس را هنگام تدوین دیدم، بغض کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم. در مهمانیهای نوروزی هم سعی میکردم واکنش مخاطبان را هنگام دیدن مجموعه ببینیم، همه با یک لبخند کار را دنبال میکردند. هدف ما هم این بود که مخاطب بدون استرس کار را دنبال کند و یک زندگی واقعی را ببیند، چرا که به اندازه کافی در زندگی استرس داریم."
سام درباره حضور کمرنگ شخصیت مهدی (رامبد جوان) در قصه و اینکه چرا در قسمتهای آخر وارد و عشق گذشته او با مریم یادآوری میشود، گفت: "وقتی فیلمنامه مینویسم در هر فضایی دنبال دلیل ورود شخصیتها هستم که علت کاملاً مشخص باشد. در "نشانی" قصه لیلا را به تصویر میکشیم نه قصه زندگی مریم را. اگر قرار بود قصه زندگی مریم باشد، بنابراین باید مهدی زودتر وارد قصه میشد."
وی در ادامه افزود: "حتی میتوانستیم آقابزرگ (سعید پورصمیمی) را به عنوان شخصیت ثابت در خانه حمیدی قرار دهیم که با این خانواده زندگی کند، اما سعی کردیم ورود او به قصه منطقی و حرفهای قصار او تاثیرگذار باشد. بنابرین شخصیتها بجا وارد قصه شدند."
نویسنده "نشانی" درباره اینکه چرا با افزودن صحنههای شک و تردید نیلوفر نسبت به لیلا موقعیتهای کمیک در مجموعه شکل نداده توضیح داد: "با توجه به اینکه در انتهای قصه نشان میدهیم نقشه گنج از سوی مهلقا کشیده شده واختر در جریان قصه است، اختر با درایت خودش نیلوفر را به سمت دیگر هدایت میکند. اگر قرار بود تردیدهای نیلوفر ادامه پیدا کند مسلماً قصه لو میرفت، اما او برای اینکه به تردیدهای نیلوفر خاتمه دهد به همسرش میگوید با صاحب کار لیلا تلفنی صحبت کند."
وی در ادامه افزود: "تمام این مسائل درایت اختر را نشان میدهد و نمیتوانیم بگویم اختر سادهلوحانه با ورود لیلا برخورد کرده است. در واقع باید دلیلهای مختلف کنار هم میچیدیم تا نقشه مه لقا و اختر لو نرود و در انتهای قصه مخاطب متوجه نقشه آن دو نفر شود."
اوجی درباره ریتم مجموعه و حضور کمرنگ شخصیت مهدی گفت: "یکی از ویژگیهای این مجموعه ریتم خوب بود و هر یک از شخصیتها به موقع وارد قصه میشدند. به نظرم به اندازه کافی به شخصیت مهدی پرداخته شد. سعید پورصمیمی فقط در 12 سکانس حضور داشت، ولی من دو ماه و نیم وقت صرف کردم تا او را راضی به بازی در این مجموعه کردم یا برای آوردن مرضیه برومند تلاش زیادی کردم."
تهیهکننده "نشانی" ادامه داد: "در این پروژه خیلی سعی داشتیم روی خصلتهای انسانی و ایرانی تاکید کنیم، به همین دلیل سعی کردیم لیلا را از فضای مادی خارج و به سمت خانه دوست هدایت کنیم. در واقع قصد داشتیم رفتارهای سالم و خصلتهای ایرانی را که گاهی هم خودمان نسبت به پدر و مادرمان فراموش میکنیم، یادآوری کنیم. حتی در صحنهای از مجموعه "نشانی" وقتی محسن پسر با مادرش تند صحبت میکند، در انتهای حرفش کلمه لطفاً را میآورد."
فلورا سام درباره اینکه چرا از ایجاد چالش در قصه پرهیز کرده، گفت: "من نمیخواستم مخاطب یک قصه هیجانی را ببیند، بلکه قصد داشتم قصهای بدون استرس را شاهد باشد. البته میتوانستم در قصه بعد هیجان را زیاد کنم، ولی سعی کردم یک روال عادی زندگی را بنویسم. الگوی من برای نگارش فیلمنامه این مجموعه شعر سهراب سپهری بود. اشعار سپهری خیلی نرم است و با اشعار شاملو فرق میکند. به همین دلیل قصه مجموعه "نشانی" هم نرم است."
اوجی هم خاطرنشان ساخت: "این مجموعه با حمایت جدی مدیر شبکه دو سیما ساخته شد، چرا که نزدیک به سه سال بود که قرار بر ساخت مجموعه بود، اما جریانهای اداری مانع میشد و اگر حمایتهای آقای فرجی نبود امسال هم ساخته نمیشد و باید از او قدردانی کنم."
ادامه دارد...
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