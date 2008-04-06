شروط فدراسیون جهانی روبوکاپ برای میزبانی ایران در جام جهانی روباتها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "هانس دیتر بوخارد" شب گذشته در اختتامیه سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران با بیان این مطلب افزود: برگزاری مسابقات جهانی همزمان با برخی از رویدادهای ورزشی در کشور میزبان این مسابقات و حساسیت در تمامی تیم های جهانی از دیگر عواملی است که شرایط میزبانی را برای کشورها فراهم می کند.

وی اظهار داشت: مسابقات منطقه ای محلی برای کسب مقام و رتبه نیست بلکه جایگاهی است که باید به کسانی که تازه به این عرصه قدم گذاشته اند میدان داده شود تا آنها امکان پیشرفت و نوآوری داشته باشند.

قائم مقام فدراسیون جهانی روبوکاپ گفت: مسابقات روبوکاپ برنامه زنده است که در آن با وقایع پیش بینی نشده مواجه می شوید، مسابقات روبوکاپ ایران نیز از این قائده مستثنی نبود اما کمیته برگزاری با این وقایع به خوبی روبرو شد. در کل می توان گفت که وضعیت کیفی برگزاری مسابقات در سطح مناسبی بود.

بوخارد تاکید کرد: با توجه به استعدادها و توانایی هایی که در میان جوانان ایرانی و مسئولان برگزاری مسابقات دیده شد می توان گفت که ایران روزی میزبان مسابقات جهانی خواهد بود.

به گزارش مهر، سومین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 15 تا 17 فرودین ماه جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.