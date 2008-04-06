یک میلیون هکتار جنگل و مرتع در گیلان حفاظت می شود

سرپرست منابع طبیعی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اعلام کرد: هم اکنون افزون بر 300 نفر حفاظت این وسعت جنگل، مرتع و بیشه زار را در استان برعهده دارند که تعداد آنها به هیچ وجه جوابگو نیست.

وی با اشاره به اینکه هر نفر نیرو در گیلان چهار هزار و 680هکتار اراضی جنگلی و مرتعی را تحت پوشش دارند، یادآور شد: نرم قابل قبول برای هر نفر نیروی حفاظتی دو هزار هکتار است.

محمدی همچنین بیان داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان به تجهیزات مورد نیاز به لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات بیسمی، خودرویی و سلاح گرم و سرد مجهز است.

وی خاطرنشان کرد: با تائید رهبر معظم انقلاب، یگان حفاظت منابع طبیعی در سازمان جنگلها و مراتع و به تبع آن در ادارات کل منابع طبیعی استانها در سال 84 شکل گرفته است.

محمدی یادآور شد: سوابق و تاریخچه موید این واقعیت است که در سال 1303 نیز برای حفاظت از منابع طبیعی واحدهایی تحت عنوان "گارد جنگل"، "محافظین جنگل" و "پاسداران جنگل" تشکیل شده است.

این مقام مسئول در منابع طبیعی گیلان عنوان کرد: در هیچ مقطعی از چنین پشتوانه ای که تائیدیه از طرف فرماندهی کل قوا باشد نداشته ایم به همین دلیل در دورانهای مختلف مقطعی کار کردند ولی موفق نبودند.

محمدی یادآور شد: ماموریت اصلی یگان حفاظت از جنگها و مراتع شامل حفاظت توسعه، بهره برداری، احیاء و بحث حفاظت در عرصه های منابع طبیعی است.