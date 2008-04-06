آیه روز:

الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الأمر یفصل الآیات لعلکم بلقَاء ربکم توقنون .

خداست که آسمان ها را بدون پایه هایى که آنها را ببینید برافراشت ، آنگاه بر آفرینش چیره و مسلط شد ، و خورشید و ماه را رام و مسخر ساخت ، که هر کدام تا زمان معینى روانند ، کار جهان و جهانیان را تدبیر می کند ، نشانه هاى قدرت و حکمتش را در پهنه آفرینش به روشنى بیان می کند تا شما به دیدار قیامت و محاسبه شدن اعمال از سوی پروردگارتان یقین کنید .

سوره رعد، آیه 2

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

لکل شیء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساکین والفقراء .

هر چیزی را کلیدی هست ، و کلید بهشت دوستی مستمندان و فقیران است .

کنز العمال ، ج 6 ، ص 469 ، ح 16587

امام حسین (ع):

اصبر علی ما تکره فیما یلزمک الحق ، واصبر عما تحب فیما یدعوک الیه الهوی .

در راه حق و هدایت بر ناملایمات صبور باش و از شیرینی لذتها و هوسهای نفسانی درگذر .

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 85