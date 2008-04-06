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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۸:۲۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت.

آیه روز:

الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الأمر یفصل الآیات لعلکم بلقَاء ربکم توقنون .

خداست که آسمان ها را بدون پایه هایى که آنها را ببینید برافراشت ، آنگاه بر  آفرینش چیره و مسلط شد ، و خورشید و ماه را رام و مسخر ساخت ، که هر کدام تا زمان معینى روانند ، کار جهان و جهانیان را تدبیر می  کند ، نشانه هاى قدرت و حکمتش را در پهنه آفرینش به روشنى بیان می  کند تا شما به دیدار قیامت و محاسبه شدن اعمال از سوی پروردگارتان یقین کنید .

سوره رعد، آیه 2

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

لکل شیء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساکین والفقراء .

هر چیزی را کلیدی هست ، و کلید بهشت دوستی مستمندان و فقیران است .

کنز العمال ، ج 6 ، ص 469 ، ح 16587

امام حسین (ع):

اصبر علی ما تکره فیما یلزمک الحق ، واصبر عما تحب فیما یدعوک الیه الهوی .

در راه حق و هدایت بر ناملایمات صبور باش و از شیرینی لذتها و هوسهای نفسانی درگذر .

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 85

کد مطلب 660136

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