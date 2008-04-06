نوروز امسال و کاهش 17 درصدی سرقت در تهران

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اقداماتی که در روزهای پایانی سال 86 از سوی ستاد پیشگیری از جرائم خاص در دستور کار قرار گرفت، منجر به کاهش میزان جرائم در ایام نوروز گردید.

معاون دادستان تهران در امور زندانها، همچنین عدم اعطای مرخصی به زندانیان خطرناک و با جرائم سنگین را از دلایل کاهش جرائم در ایام نوروز برشمرد و افزود: حضور ماموران نیروی انتظامی در نقاط مختلف باعث شد تا امسال با کاهش چشم گیر جرائم به خصوص در سرقت ، نزاع های جمعی و ایراد ضرب و جرح باشیم .

وی همچنین از کاهش جرائم مربوط به زورگیری و سرقت های مسلحانه در ایام نوروز امسال خبر داد.

سالارکیا خاطر نشان کرد: شکایت ها و جرائم رخ داده در ایام نوروز در شعبات فعال دادسرا و شعب ویژه در ایام نوروز به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته است.