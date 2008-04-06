ژاپن خواستار افزایش همکاری های تجاری با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری " ترکیش ویکلی"، رئیس مجلس نمایندگان ژاپن در دیدار با عباس عراقچی، سفیر ایران در ژاپن با اشاره به نقش برجسته ایران در تولید نفت جهانی خواستار افزایش همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران شد.

" یوهی کونو" در این دیدار افزود: ایران در تامین انرژی کشور ژاپن نقش کلیدی دارد و بعد از عربستان و امارات متحده عربی سومین تولید کننده نفت ژاپن است.

سفیر ایران نیز در این دیدار خواستار افزایش ورابط تجاری تهران- توکیو در زمینه های تجاری ، اقتصادی و سیاسی شد و دعوت رئیس مجلس کشورمان را برای دیدار از ایران تسلیم رئیس مجلس ژاپن کرد.