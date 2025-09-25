فرماندار بوشهر: مدارس اوتیسم نیازمند توجه ویژه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در بازدید از مدرسه ابتدایی «نسیم» ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص اوتیسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش استان در خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه اظهار داشت: فراهم‌سازی محیط آموزشی استاندارد، بهره‌مندی از تجهیزات تخصصی و ایجاد فضایی آرام و متناسب برای دانش‌آموزان اوتیسم، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر رشد و پرورش آنان است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی دولت به نظام آموزشی کشور، توسعه عدالت آموزشی را به‌عنوان یک اصل بنیادین دنبال می‌کند و این مهم ایجاب می‌کند که تمامی دانش‌آموزان اعم از عادی و دارای نیازهای خاص به طور یکسان از فرصت‌های آموزشی و پرورشی بهره‌مند شوند.

مظفری افزود: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مدارس ویژه دانش‌آموزان اوتیسم، اقدامی در جهت صیانت از حقوق آموزشی این قشر و گامی مؤثر در تحقق آرمان‌های عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت مردمی است.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: تجهیز و تکمیل مدارس ویژه دانش‌آموزان اوتیسم با جدیت دنبال خواهد شد تا زمینه تحقق عدالت آموزشی در شهرستان بوشهر بیش از گذشته فراهم شود.