توقف الشارجه و پاس گل شجاعی / خطیبی به معدنچی نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تنها دیدار باقی مانده از هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های امارات شب گذشته تیم های العین و الشارجه مقابل هم صف آرایی کردند که حاصل تلاش آنها در پایان به نتیجه تساوی 3 بر3 انجامید.

ستاره این بازی مشعل عبدالوهاب بود که موفق شد هر سه گل تیمش را در دقایق 30، 48 و 70 وارد دروازه العین کند. گلهای تیم فوتبال العین نیز توسط عثمان جالو در دقایق 8 و 64 و فارس جمعه در دقیقه 14 به ثمر رسید. گل اول تیم فوتبال الشارجه روی پاس مسعود شجاعی به ثمر رسید که در بازی شب گذشته 90 دقیقه تیمش را همراهی کرد.

با این تساوی جمع امتیازات تیم الشارجه به عدد 29 رسید تا جایگاه این تیم در رده سوم جدول رده بندی مستحکم شود. العین نیز با تک امتیاز دیدار دیشب با 25 امتیاز کماکان تیم ششم جدول رده بندی لیگ امارات باقی ماند.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است:

1- الشباب 33 امتیاز

2- الجزیره 31 امتیاز

3- الشارجه 29 امتیاز

4- الاهلی 28 امتیاز

5- الشعب 26 امتیاز

6- العین 25 امتیاز

7- الوصل 22 امتیاز

8- النصر 21 امتیاز - تفاضل گل صفر

9- الظفره 21 امتیاز- تفاضل گل 4-

10- الوحده 14 امتیاز

11- حتا 13 امتیاز

12- الامارات 11 امتیاز

* رسول خطیبی با دو گلی که در بازی شب گذشته مقابل الجزیره به ثمر رساند جمع گلهای زده خود در فصل جاری لیگ امارات را به عدد 12 رساند تا در یکقدمی مهرزاد معدنچی در صدر جدول گلزنان این مسابقات قرار گیرد.

- جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات در پایان هفته شانزدهم به شرح زیر است :

14 گل

مهرزاد معدنچی (الشعب - ایران)

12 گل

آندرسون (الشارجه - برزیل) و رسول خطیبی (الامارات - ایران)

11 گل

آندری دیاز (الوصل - برزیل) و فیصل خلیل (الاهلی - امارات)

10 گل

رضا عنایتی (الامارات - ایران) و عثمان جالو (العین - گامبیا)

9 گل

جواد کاظمیان (الشباب - ایران)

8 گل

تونی (الجزیره - ساحل عاج)

7 گل

اولیویرا (الوصل - برزیل)، کلدرسون سزار (الاهلی - برزیل)، ایمان مبعلی (الشباب - ایران)، سرور سالم (الشباب - امارات)، ریناتو (النصر- برزیل) و احمد حسن (حتا - امارات)

6 گل

علی سامره (الشعب - ایران) و فیلیپ کوکو (الجزیره - هلند)

5 گل

احمد خلیل (الاهلی - امارات)، مهدی رجب زاده ( الامارات - ایران)، امین الرباطی (الظفره - مراکش)، سفیان علودی (العین - مراکش)، صالح عبدالله عبید (الجزیره - امارات) و محمد سالم صالح (الظفر- امارات)

4 گل

ولید مراد محمد (النصر - امارات)، ابراهیم دیاکه ( الجزیره - ساحل عاج)، مامادو دیالو ( الجزیره - مالی)، آندری لوسیانو داسیلوا ( الوحده - برزیل)، مسعود شجاعی (الشارجه - ایران)، اسماعیل مطر(الوحده - امارات)، روبرت والتنر(الظفره - مجارستان)، اندورانس ایداهو(النصر - نیجریه)، محمد سعید الشحی (الوحده - امارات)، ناصر خمیس (العین - امارات)، ایدوریسو(الظفره - غنا)، روجریو(الوصل - برزیل) و گودوین نیدبیسی (النصر - نیجریه)