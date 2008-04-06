نگرانی حزب موگابه از به خشونت کشیده شدن دور دوم انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "پاتریک چیناماسا"، سخنگوی حزب رابرت موگابه، حزب خود را حزبی صلح طلب عنوان کرد و گفت : مردم زیمبابوه هرگز خشونت طلبان را نخواهند بخشید .

چیناماسا ادامه داد : نگرانی حزب مخالف از کشیده شدن انتخابات به دور دوم، به خاطر ترس این حزب از شکست است .

مورگان ونگیرای رهبر حزب مخالف موگابه روز شنبه اعلام کرد که حزب وی در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم از خشونت استفاده خواهد کرد.

همچنین چیناماسا که وزیر دادگستری دولت موگابه نیز هست حزب مخالف را به تلاش برای جلوگیری از انجام اصلاحات ارضی در این کشور متهم کرد .

با وجود گذشتن سالها از دوران استقلال زیمبابوه و خروج مردم این کشور از زیر یوغ استعمار انگلیس، هنوز زمینهای زیادی در اختیار سفید پوستان است .

حزب موگابه همچنین خواهان بازشماری آراء شده است .

در شرایطی که حزب مخالف موگابه مدعی است بیشترین آراء را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده است، هنوز هیچ آمار رسمی درباره کسب آراء لازم برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری ازسوی یکی از طرفین اعلام نشده است.

اما در انتخابات پارلمانی از210 کرسی پارلمان این کشور؛ حزب مخالف 109 کرسی و حزب دولت 97 کرسی را کسب کرده است .

موگابه رئیس جمهور کنونی و ونگیرای رهبر حزب مخالف هیچ کدام نتوانسته اند تاکنون حداقل 50 درصد از آراء لازم برای کسب عنوان ریاست جمهوری این کشور را کسب کنند و ممکن است انتخاباتی دیگر درپیش باشد .

انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه روز شنبه دهم فروردین، ساعت 7 به وقت محلی شروع شد در حالی که 6 میلیون از 13 میلیون جمعیت این کشور آفریقایی واجد شرکت در این انتخابات بودند .

"در این انتخابات 210 عضو پارلمان، 60 عضو سنا و 1958 عضو شوراهای محلی توسط مردم این کشور انتخاب شدند.

موگابه در تبلیغات انتخاباتی خود تورم موجود و مشکلات اقتصادی زیمبابوه را ناشی از دخالتهای غرب دانسته بود و هشدار داده بود که این کشور دیگر مستعمره غرب نیست .