"سیا" سازمانهای جاسوسی اکوادور را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"رافائل کوریا" در نطق رادیویی هفتگی خود گفت:" بسیاری از سازمانهای اطلاعاتی ما تحت کنترل "سیا" درآمده اند."

وی افزود:" اطلاعات یافت شده در اینجا از طریق "سیا" به کلمبیا منتقل شد."

رئیس جمهوری اکوادور همچنین آمریکا را به کمک مالی به برخی افسران در سازمانهای جاسوسی کشورش متهم کرد.

دولت کلمبیا، اکوادور را متهم کرده است که با شبه نظامیان فارک که علیه دولت کلمبیا می جنگند همکاری نزدیک دارد و به همین سبب اخیراً به خاک اکوادور برای برخورد با این گروههای مسلح حمله کرد که این مسئله سبب بروز بحران در آمریکای لاتین شد.