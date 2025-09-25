سلامی: عرضه کننده گوشت فاسد در اردستان محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید سلامی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارشناسان شبکه دامپزشکی اردستان مقدار ۵۷ کیلوگرم گوشت قرمز را که در یکی از فروشگاه‌های مواد پروتئینی در معرض فروش به مشتریان بود، توقیف کردند.

وی افزود: پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال گزارش به مراجع قضائی، پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس دامپزشکی اردستان خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از احراز جرم، علاوه بر ضبط و معدوم‌سازی گوشت‌های فاسد، متخلف را به پرداخت ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سلامی تصریح کرد: این حکم پس از اعتراض متخلف و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر استان، تأیید شد، این اقدام در راستای برخورد با تخلفات بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان صورت گرفته است.