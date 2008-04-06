کشورهای جی7 بیش از اوپک مالیات نفتی اخذ می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" گلف تایمز" قطر ، سازمان کشورهای صادر کننده نفت اعلام کرد: کشورهایی مانند انگلیس ، فرانسه و ایتالیا با اخذ مالیاتهای گزاف بیش از 50 درصد از پول حاصل از فروش هر لیتر بنزین را به جیب می زنند به طوریکه همین امر دلیل اصلی افزایش بیش از حد قیمت سوخت در این کشورها است و افزایش تولید اوپک تاثیر چندانی بر تغییر قیمت سوخت در این کشورها ندارد.

این در شرایطی است که اوپک در گزارش سال 2007 خود اعلام کرد: کشور انگلیس در سال 2007 معادل 55 درصد از قیمت کل هر لیتر بنزین را به صورت مالیات اخذ می کرد و فرانسه و ایتالیا نیز با وضع مالیاتهای 53 درصدی بر روی هر لیتر بنزین علاوه بر افزایش قیمت بنزین سودهای کلانی را به جیب می زدند.

در این گزارش آمده است: دیگر کشورهای عضو جی 7 مانند آلمان ، کانادا ، ژاپن و امریکا به ترتیب بر روی هر لیتر بنزین 49 درصد،38 درصد،30 درصد، 38 درصد و 26 درصد مالیات اخذ می کنند.

کشور انگلیس که در میان سران جی 7 بیشترین حواشی اقتصادی را داراست، بر روی هر لیتر از سوخت 7/1 برابر اوپک مالیات اخذ می کند.

آمار به دست آمده حاکی است که در بازه زمانی 2002 تا 2006 میلادی کشورهای عضو جی 7 به طور متوسط در هر سال 460 میلیارد دلار از طریق مالیاتهای نفتی عایدی داشته اند، این در حالی است که میزان درامدهای حاصل از مالیات بر نفت اوپک سالانه تنها 410 میایلرد دلار است.