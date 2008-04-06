362 واحد خون در تعطیلات نوروز از مردم زنجان دریافت شده است

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد داوطلبان اهدای خون در این ایام 417 نفر بودند که طی تعطیلات نوروز از 362نفر خونگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین خونهای اهدایی مردم زنجان در این مدت Oو Aمثبت بوده است.
نوری میزان خونهای اهدایی را پاسخگوی نیاز داخلی عنوان کرد و ادامه داد: واقع شدن استان زنجان در مسیر جاده ترانزیتی، نیاز به انواع خون را به دلیل وقوع حوادث رانندگی افزایش میدهد.
رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان یادآور شد: خونهای دریافتی از اهداکنندگان پس از انجام آزمایشات لازم، جهت استفاده نیازمندان در اختیار مراکز درمانی قرار میگیرد.
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