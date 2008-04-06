بهار 87 فصل شکوفایی اقتصاد سینمای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، "مجنون لیلی" پنجمین فیلم قاسم جعفری پس از "ماه مهربان"، "قاصدک"، "بازنده" و "گرگ و میش" است؛ فیلمسازی که از ساخت مجموعه‌های تلویزیونی "همسفر"، "کمکم کن"، "مسافری از هند" و ... آغاز کرد و بعد به دنیای حرفه‌ای سینما پا گذاشت. این فیلم تا جمعه 16 فروردین فقط در تهران 360 میلیون تومان فروخته است.

جعفری که از شرایط فروش و اکران فیلم خود راضی است، در این باره می‌گوید: "با توجه به تجربیات سال‌های گذشته معتقدم اکران نوروز در دو هفته اول رونق زیادی ندارد. اما خوشبختانه با تلاش فیلمیران پخش‌کننده فیلم توانستیم در 13 روز اول اکران "مجنون لیلی" به فروش بالاتر از 300 میلیون در تهران دست پیدا کنیم."

گلزار و شاکردوست در "مجنون لیلی"

وی می‌افزاید: "من شخصا در بیشتر سالن‌های سینما از جنوب تا شمال تهران به همراه مخاطبان به دیدن فیلم نشستم و شاهد ارتباط خوب مردم به خصوص جوانان با آن بودم. حتی بعضی از مخاطبان برای چندمین بار به دیدن فیلم می‌آمدند. خوشحالم که "مجنون لیلی" با تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار کرده است."

این کارگردان سینما و تلویزیون درباره تبلیغات فیلم می‌گوید: "معتقدم این فیلم به تنهایی برای خودش تبلیغ می‌کند و مخاطبان دیدن آن را به یکدیگر توصیه می‌کنند. البته فیلمیران برای بعد از تعطیلات برنامه‌هایی تازه برای تبلیغات گسترده فیلم در سطح تهران و شهرستان‌ها دارد."

جعفری در پایان خاطرنشان ساخت: "امیدوارم همانگونه که بهار سینمای ایران در سال 87 بهاری پررونق بود، این روند در طول سال نیز ادامه داشته باشد. از اینکه من نیز در این موفقیت و ارتباط با مخاطب حضور داشتم خوشحالم. امید است سال 1387 سال شکوفایی اقتصاد سینمای ایران باشد."

"دایره زنگی" با 370 میلیون تومان دیگر فیلم پرفروش جدول اکران نوروز 87 است. پریسا بخت‌آور، همسر اصغر فرهادی کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون، تاکنون در عرصه مجموعه‌سازی طنز فعالیت داشته و آثاری همچون "یادداشت‌های کودکی"، "پشت کنکوری‌ها"، "افزونه‌خواه کوچک" و "من یک مستأجرم" را در کارنامه دارد.

"دایره زنگی" نخستین فیلم بخت‌آور است که مانند مجموعه‌های وی مضمون طنز و کمدی دارد. سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده فیلم با اشاره به سالن‌های سینمایی این فیلم می‌گوید: "سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم در مرکز تهران قرار دارند و فکر می‌کنم برای اقشار مختلف مردم که قرار است از دیگر نقاط شهر برای دیدن آن بروند، مشکلاتی به وجود می‌آورد."

کوثری، فروزنده و نوری در "دایره زنگی"

وی می‌افزاید: "فیلم "دایره زنگی" در شمال تهران متقاضی زیاد دارد، اما فقط در یک سالن به نمایش درآمده است. البته قرار بود سینما فرهنگ نیز این فیلم را به نمایش بگذارد، اما متاسفانه نمی‌دانم چرا این امر میسر نشد تا ما جوابگوی متقاضیان باشیم. این تعداد سالن کفاف مخاطبان بی‌شمار فیلم را نمی‌دهد و مشکل اساسی ما کمبود سالن است."

تهیه‌کننده "چهارشنبه‌سوری" ادامه می‌دهد: "وضعیت در سینماهای عصر جدید و اریکه ایرانیان بهتر است. البته ما مجبور شدیم چند بار در سانس‌های فوق‌العاده یک تا سه صبح فیلم را به نمایش درآوریم. نبود سالن باعث به وجود آمدن صف‌های طولانی برای تماشاگران شده که اغلب به تعدادی از انها بلیت هم نمی‌رسد."

به گفته ساداتیان تبلیغات شهری "دایره زنگی" کمی دیر شروع و فیلم هفته اول بدون تبلیغات اکران شد. اما با پخش اولین تیزر 15 ثانیه‌ای استقبال مردم دوبرابر و از هفته دوم وضعیت اکران آن بهتر شده است. وی در پایان از مردمی که نتوانستند برای دیدن این فیلم بلیت تهیه کنند عذرخواهی کرد.

"زن دوم" سیروس الوند با فروش 130 میلیون تومانی در رده سوم جدول فروش اکران نوروز قرار دارد. الوند نوزدهمین فیلم خود را پس از آثاری چون "یکبار برای همیشه"، "چهره"، "دست‌های آلوده"، "مزاحم"، "برگ برنده"، "رستگاری در 20/8"، "تله" و ... بر اساس کتابی به همین نام به قلم فرشته طائرپور و مینو کریم‌زاده ساخته است.

علی سرتیپی مدیر شرکت پخش فیلمیران درباره فروش "زن دوم" معتقد است: "این فیلم یک اثر خانوادگی است و فکر می‌کنم پس از تعطیلات نوروز با استقبال بیشتر مواجه شود. مطمئنم مخاطب واقعی این فیلم در روزهای آینده به دیدن آن خواهند رفت. من روزهای خوبی را برای فروش این فیلم در آینده پیش‌بینی می‌کنم."

فروتن و کریمی در "زن دوم"

"به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی هم که عنوان بهترین فیلم جشنواره بیست و ششم فیلم فجر را با خود یدک می‌کشد، با فروش حدود 50 میلیون تومان چهارمین فیلم جدول اکران نوروز است. این پنجمین ساخته میرکریمی است که "کودک و سرباز"، "زیر نور ماه"، "اینجا چراغی روشن است" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" را در پرونده دارد.

فیلمنامه "به همین سادگی" در بخش مسابقه سینمای آسیا و سینمای ایران جشنواره بیست و ششم فجر سیمرغ بلورین را به خود اختصاص داد، در کنار انتخاب به عنوان بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن در بخش مسابقه سینمای ایران و بهترین کارگردانی بخش مسابقه سینمای آسیا.

غلامرضا فرجی مدیر پخش سوره سینما می‌گوید: "به عقیده من فروش فیلم با توجه به تعداد سالن‌های سینمایی و وجود رقبای دیگر خوب بوده است. این فیلم مخاطبان متفاوت نسبت به فیلم‌های دیگر دارد، به همین دلیل فکر می‌کنم مخاطبان اصلی روزهای آینده به دیدن فیلم بروند."

به گفته فرجی، "به همین سادگی" از 20 فروردین‌ماه همزمان با تهران در شهرستان‌های شیراز، رشت، خراسان، اصفهان و ... نیز به نمایش عمومی درمی‌آید.