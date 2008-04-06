حمایت استرالیا از عضویت دائم هند و ژاپن در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"استیفن اسمیت" همچنین گفت : کانبرا باید نقش بیشتری در تحولات جهانی ایفا کند.

وی افزود : دولت جدید "کوین رود" نخست وزیر استرالیا خواستار مدرنیزه شدن سازمان ملل متحد از طریق افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت به جز انگلیس، چین، فرانسه، روسیه و آمریکاست.

اسمیت در گفتگو با تلویزیون ملی استرالیا اعلام کرد:" به نظر ما عضویت دائم برای انعکاس واقعیت مدرن باید تغییر پیدا کند و به عنوان نمونه می توان به عضویت دائم ژاپن و هند اشاره کرد."

وی افزود:" ما می خواهیم سازمان ملل متحد را به یک مکان محوری درست در امور بین المللی بازگردانیم؛ مثل کاری که می خواهیم درباره استرالیا برای بازگشت به جای درست خود در امور بین المللی انجام دهیم."

وزیر امور خارجه استرالیا همچنین به این مسئله اشاره کرد که استرالیا با وجود جمعیت 21 میلیون نفری خود از دموکراسی محکم پارلمانی برخوردار است و در بین 15 اقتصاد برتر جهان قرار دارد.