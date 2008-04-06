اختصاص 13 هزار میلیارد ریال اعتبار به ایمن سازی شبکه راه های کشور

محمد بخارایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: پنج هزار میلیارد از این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی و هشت هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی است.

وی افزود: اجرای روکش آسفالت جاده ها با 15 میلیون تن آسفالت، اصلاح یک هزار نقطه حادثه خیز در جاده های کشور، اختصاص 12 هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی برای ناوگان مسافربری، راه اندازی 30 مرکز معاینه فنی و نصب 800 دستگاه دوربین کنترل سرعت در جاده های کشور از جمله اقدامات این سازمان در سال جاری است.

بخارایی با اشاره به کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در کشور، بیان داشت: این کاهش با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، تلاش های امدادگران و پلیس راه، ساخت و نگهداری راهها و ساماندهی حمل و نقل جاده ای محقق شده است.