به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده ادبیات انقلاب و دفاع مقدس که مدتی از بیماری های قلبی و کبدی رنج می برد 29 اسفند 86 در 40 سالگی و به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت.

مراسم گرامیداشت آن مرحوم روز چهارشنبه 21 فروردین از ساعت 15 الی 17 در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار خواهد شد.

داوود بختیاری سال 1346 متولد شد. او دارای لیسانس مدیریت صنعتی بود که از سال 1375 به‌ عنوان نویسنده و کارشناس ادبی در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری فعالیت خود را آغاز کرد. از جمله آثار او می توان به این کتابها اشاره کرد: کودک: من و عکس او (داستان شهر جنگی)، طعم زندگی (رمان)، پرواز سفید (درباره شهید بابایی)، پاوه سرخ (10 داستان درباره شهید چمران)، مسافر (10 داستان درباره شهید باقری)، غریبه (10 داستان درباره شهید کلهر)، فرمانده من (10 داستان درباره شهید جهان‌آرا)، می‌‌توان تنها رفت (رمانی درباره شهید موسوی فرمانده سپاه خرمشهر) و سبزهای خاکی (داستانی درباره شهید شیخ‌الاسلامی)



ضمنا جمعی از مدیران و نویسندگان حوزه هنری استان تهران به بهانه کوچ ناباورانه وی پیامی را صادر کردند. در بخشی از این پیام آمده است: "دوست عزیز ما، نویسنده توانای زندگی شهیدان و روایتگر رشادت و استقامت جانبازان و آزادگان، بختیاری عزیز، سالهای طولانی به رغم بیماری صعب العلاج لحظه ای از رسالت خود در ثبت و ضبط آثار دفاع مقدس غافل نماند. امید است از رحمت گسترده خداوندی متمتع گردد و از شفاعت آنانی که در زندگی کوتاه و پر از مشقتش مهرشان را بر دل داشت بهره مند شود. یاد و نامش گرامی باد."

مجتبی رحماندوست، مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، علی رضا کمری، محمدحسین قدمی، سعید فخرزاده، احمد دهقان، رضا امیرخانی، داوود غفارزادگان، داوود امیریان، محمدرضا بایرامی، محمد حمزه زاده، محسن مطلق، حسین فتاحی، حمید رضا شاه آبادی، محسن کاظمی، حسین دهقان، اصغر کاظمی، مجید قیصری، امیرحسین فردی، محمد ناصری، رسول فلاحپور، یوسف سخنور، احمد عربلو، مصطفی رحیمی، محمدحسین جعفریان، محمد بکایی، سید محمد سادات اخوی، اصغر فکور، حسن پورمند، علی رضا قزوه، جواد محقق، رضا رئیسی، محسن مؤمنی شریف، فرانک جمشیدی، فریبا نظری، فاطمه فروغی، اعظم حسینی، راحله صبوری، نصرت الله صمدزاده، سعید علامیان، سعید بیابانکی، ناصر فیض، سید عبدالجواد موسوی و سیدعلی کاشفی خوانساری امضاکنندگان این پیام تسلیت هستند.