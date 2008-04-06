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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

کامران در نطق پیش از دستور :

وزارت خارجه با جریان اسلام ستیزی مقابله کند

وزارت خارجه با جریان اسلام ستیزی مقابله کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه خواست تمام توان دیپلماتیک خود را برای مقابله با جریان انحرافی ایجاد شده در توهین به دین مبین اسلام به کار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران که در نطق پیش از دستور جلسه نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 1387سخن می‌گفت، ضمن انتقاد از به کارگیری مفاهیم دوگانه از سوی برخی کشورهای غربی، اظهار داشت : غربیها آزادی بیان را بهانه‌ای برای افزایش توهین به مقدسات اسلامی قرار داده اند اما غربیها دروغ می‌گویند چرا که وقتی یک استاد دانشگاه درباره هلوکاست اظهار نظر می‌کند، در دادگاههای این کشورها محاکمه می‌شود اما همین کشورها در برابر توهین به مقدسات سکوت می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز تمام مردم جهان ماهیت واقعی کشورهای غربی را شناخته اند، افزود : مردم ایران نیز با حضور جدی و پرشور خود در عرصه انتخابات، روسیاهی را برای آمریکاییها و صهیونیستها به ارمغان آوردند.

کامران همچنین سران سه قوه خواست در سال جدید که به عنوان سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است، برنامه ریزیهای لازم را برای خدمت به مردم انجام دهند و در سال جدید، ساز و کارهایی از سوی سه قوه ایجاد شود تا رهبر معظم انقلاب رضایت لازم را از عملکرد آنان کسب کرده و سه قوه نیز بتوانند برای مردم نوکری کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش از حضور پر شور مردم در عرصه انتخابات مجلس هشتم تشکر کرد.

وی از هیئت رئیسه مجلس هفتم نیز خواست تا با انتشار گزارش عملکرد ادوار مجلس نسبت به عملکرد نمایندگان مردم در مدت حضور خود در مجلس روشنگری نماید.

کد مطلب 660244

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