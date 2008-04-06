شرایط به همین منوال باشد به مشکل می خوریم / همه چیز را به کمیته انضباطی گفتم

هادی عقیلی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: روز گذشته در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یافتم و هر آنچه که باعث شد در تمرین تیم ملی شرکت نکنم را بیان کردم. سئوالات کمیته انضباطی نیز بیشتر حول این محور بود که چرا از همراهی تیم ملی سرباز زده ام و چه عاملی باعث شده بود تا این تصمیم را اتخاذ کنم و... من آنچه که می بایست را گفتم، اینکه کمیته انضباطی چه تصمیمی بگیرد را نمی دانم.

وی با اشاره به دیدار تیمش مقابل الاتحاد عربستان در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، گفت: با توجه به پیروزی های اخیر و صعود دوباره به صدر جدول تیم از نظر روحی و روانی ارتقا پیدا کرده است اما از نظر فنی هنوز مشکلاتی داریم . بطور مثال در همین بازی مقابل استقلال اهواز، گرچه پیروز شدیم اما اصلا خوب بازی نکردم. اگر همین طور ادامه دهیم قطعا در ادامه بازیهای لیگ به مشکل برمی خوریم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در ادامه از اهمیت چهار بازی آتی این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و افزود: این چهار بازی بسیار دشوار است و حتی با یک تساوی از دور مسابقات لیگ قهرمانان خارج می شویم. متاسفانه شروع بد ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تا با یک ناکامی دیگر از دور رقابت ها خارج شویم.

عقیلی در ادامه خاطر نشان ساخت: ما نایب قهرمان آسیا هستیم و از این به بعد دیگر برای اعاده حیثیت بازی می کنیم. اگر در این بین بتوانیم حداکثر امتیاز را کسب کنیم شانس صعود نیز خواهیم داشت.

وی در ادامه از اهمیت دیدار مقابل الاتحاد یاد کرد و گفت: بدون شک بهترین تیم گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم الاتحاد است. شکست این تیم علاوه بر تقویت روحیه ما باعث می شود یکی از رقبای اصلی خود را متوقف کرده و شانس صعود پیدا کنیم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیروزی های فصل گذشته مقابل الشباب را عامل روحی مناسب برای این تیم در دیدار با الاتحاد عنوان کرد و گفت: شاید تنها مشکل ما در دیدار مقابل این تیم عربی بازی در ورزشگاه آزادی تهران باشد. ما در این بازی تماشاگران خود را به همراه نداریم و با حضور حداقلی آنها باید به دیدار الاتحاد برویم. قطعا بازی در ورزشگاه پر از تماشاگر فولادشهر برای ما راحت از بازی در ورزشگاه آزادی بود.