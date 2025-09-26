  1. استانها
  2. اصفهان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

صدای انفجارهای کنترل‌شده در سپاهان‌شهر و بهارستان شنیده می‌شود

اصفهان - نمایش میدانی «کلاس پرواز» از پنجم مهرماه در سپاهان‌شهر و بهارستان برگزار خواهد شد و صدای این انفجارها در حوالی محل اجرای مراسم شنیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش میدانی و ترکیبی «کلاس پرواز» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دو نقطه از استان اصفهان اجرا خواهد شد.

این نمایش در روزهای پنجم و ششم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۳۰ در دهکده دفاع مقدس سپاهان‌شهر و در روزهای هفتم و هشتم مهرماه ساعت ۱۹:۳۰ در گلزار شهدای گمنام شهر بهارستان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در جریان این برنامه از جلوه‌های ویژه میدانی شامل انفجارهای کنترل‌شده استفاده خواهد شد و به همین دلیل شنیده شدن صدای انفجار در اطراف محل برگزاری، جای نگرانی برای شهروندان ندارد.

این نمایش با هدف بازخوانی حماسه‌های رزمندگان دفاع مقدس و ایجاد فضایی متفاوت برای نسل جوان برگزار می‌شود.

