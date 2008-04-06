درآمدی بر برنامه ریزی راهبری توسعه فرهنگی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : این کتاب شامل مجموعه فعالیتهایی است که در قالب یک طرح پژوهشی ارائه شده است. تبیین اهمیت و شیوه های رویکرد راهبردی در حوزه فرهنگ، تبیین اهمیت برنامه ریزی فرهنگی و نگاهی به تاریخچه آن در ایران و تعیین سطوح و حوزه های مختلف برنامه ریزی فرهنگی و ارائه الگوی مربوط ، تدوین رسالتها و اهداف کلان فرهنگی کشور و تنظیم بیانیه مأموریت برنامه ریزی راهبردی توسعه فرهنگی در 15 بند، از جمله مواردی هستند که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند .

این مجموعه علاوه بر ارائه تحلیلی از جهتگیری فرهنگی کشور به شناسایی و تبیین نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت در حوزه های مختلف فضای فرهنگی کشور نیز پرداخته است.

پیش بینی می شود انتشار این کتاب در تقویت و بهینه سازی دانش و بینش مدیران فرهنگی در خصوص مهندسی و برنامه ریزی کلان توسعه فرهنگی نقش به سزایی داشته باشد .

بی تردید در جهانی که سرعت و شتاب به عنوان یک واقعیت و اصل انکارناپذیر پذیرفته شده است سردرگمی در یافتن مسیر صحیح مواجه شدن با پیچ و خم در طول مسیر و احتمالا ایستایی در یک دوره زمانی موجب می شود فرصت رشد و توسعه از دست برود و جبران آن نیز بسیار سخت و دشوار است .

جوامع مختلف بشری برای رهایی از این وضعیت و استفاده از ظرفیتها و فرصتها هر یک متناسب با شرایط ملی و بین المللی از شیوه های خاصی در برنامه ریزی و مدیریت استفاده می کنند استفاده از این روشها در دوره های مختلف عمر انسان متفاوت ولی رو به تکامل بوده است .

فضای مفهومی مدیریت راهبردی، فرهنگ و برنامه ریزی: برنامه ریزی راهبردی فرهنگی، رسالتها و اهداف کلان فرهنگی کشور، فرهنگ و ساختار روابط فرابخشی و بخشی: تحلیل موقعیت و استخراج راهبردها، جمع بندی و نتیجه گیری عناوین بخشهای مختلف این کتاب هستند .