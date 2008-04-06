قرار مجرمیت شهرام جزایری صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که درپی فرار شهرام جزایری از کشور و متعاقب آن دستگیری این مفسد اقتصادی در اسفند ماه سال 85 در حالی که وی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می کرد ، پرونده ای دیگر برای جزایری وعاملان فرارش در دادسرای کارکنان دولت تشکیل و شعبه پنجم این دادسرا به ریاست بازپرس "قاضی" مأمور رسیدگی به این پرونده شد.

بر اساس این گزارش ، بازپرس این پرونده نیز پس از ماه ها رسیدگی و نیز انجام تحقیقات لازم از متهمان پرونده ، برای شهرام جزایری قرارمجرمیت صادر و پرونده مزبور را برای رسیدگی به دادگاه ارجاع کرد. این پرونده چندین متهم دارد؛ ازجمله کسانی که در فرار جزایری به خارج از کشورنقش داشتند و یا برای فرار اوهزینه کرده بودند، که بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای این متهمان نیز قرار مجرمیت صادر و پرونده آنها را به دادگاه ارسال کرد.

گفتنی است شهرام جزایری هم اکنون در حال تحمل محکومیت حبس در پرونده اول خود است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده موضوع فرار شهرام جزایری دارای دو بخش بود ، یک بخش آن در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد و بخش دیگر آن نیز در دادسرای انتظامی قضات مطرح است که این بخش مربوط به احتمال مسامحه و سهل انگاری قضات و ماموران درگیر با موضوع فرار این مفسد اقتصادی است.

پرونده موضوع فرارشهرام جزایری پیش ازاین برای انجام تحقیقات دراختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود که این وزارتخانه نیز پرونده مزبور را پس از پایان تحقیقات به دستگاه قضایی ارجاع کرد.همچنین مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز تحقیقات خود را پیش از این در مورد پرونده مذکور به دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده بود.

شهرام جزایری عرب پیش از این در تاریخ دوم اسفند ماه سال 85 در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه با اغفال مأموران به خارج از کشور فرارکرد ، اما سرانجام در روز 27 اسفند ماه همین سال توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر و به کشور بازگردانده شد.



