کار با گروه تولید "نشانی" لذتبخش بود

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه معصومی بازیگر نقش اختر در نشست نقد و بررسی مجموعه "نشانی" در خبرگزاری مهر گفت: "قصه این مجموعه را بعد از خواندن فیلمنامه بسیار دوست داشتم. از طرفی رامبد جوان را خوب می‌شناختم و می‌دانستم با طنز آشنایی زیادی دارد. بازی در این مجموعه باعث شد بگویم همیشه ایفاگر نقش مادر دلسوز نیستم و می‌توانم خودم باشم."

فقیه نصیری دیگر بازیگر این مجموعه در ادامه این نشست درباره انتخاب نقش‌های خود گفت: "اخیراً خودخواهانه کار می‌کنم. در درجه اول لذت شخصی برایم مهمتر است. سعی می‌کنم نقشی را بازی کنم که از آن لذت ببرم. در کنار این موضوع، قرار گرفتن در محیطی آرام و گرم و صمیمی نیز برایم اهمیت ویژه دارد."

وی با اشاره به نقش لیلا در مجموعه "نشانی" افزود: "برای پذیرفتن نقش دختری دورگه ابتدا بسیار شک داشتم و نمی‌خواستم نقش را قبول کنم، چرا که نقش‌هایی از این دست در فیلم‌ها و مجموعه‌ها دیده بودم که خودم به عنوان بیننده آنها را دوست نداشتم، چه به لحاظ نوع حرف زدن یا ادا و اطواری که آن بازیگر به عنوان یک فرد خارجی درمی‌آورد. به همین دلیل بعد از صحبت با جوان و خواندن فیلمنامه گفتم فکر نمی‌کنم چیز خوبی ‌شود یا من نمی‌توانم دربیاورم."

بازیگر نقش لیلا خاطرنشان ساخت: "یکی از دلایلی که باعث شد تردیدهایم خاتمه یابد به همکاری‌ام با رامبد جوان برمی‌گشت، چرا که می‌دانستم با او می‌توانم به یک نقطه خوب برسم، زیرا او حوصله زیاد دارد و با بازیگر همفکری می‌کند. برای رسیدن به تیپ لیلا صحبت زیادی میان من و جوان رد و بدل شد. در چند جلسه هم از مربی زبان انگلیسی و لهجه استفاده کردیم و این شخصیت روز به روز پخته‌تر شد."

وی اشاره کرد: "خوشبختانه گروه تولید این پروژه محیطی با آرامش را برای اعضا فراهم کرده بودند. به هر حال همیشه نگرانی وجود دارد تا اینکه کار پخش شود و بعد از پخش چند قسمت اول این مجموعه نگرانی‌های من برطرف شد که نقشی که ایفا کردم قابل تحمل شده است."

معصومی نیز در ادامه با اشاره به کار با گروه تولید مجموعه " نشانی "عنوان کرد: "در مجموع قصه و فضای سریال "نشانی" از جهاتی بسیار خوب بود. اگر چه 16 ساعت کار می‌کردم، اما با خستگی به خانه نمی‌رفتم. در واقع فضا در این مجموعه برایم خیلی مستند و به نوعی جالب بود."

وی افزود: "من قبلا هم کار مناسبتی انجام داده بودم، اما در طول کار خیلی خسته شده بودم. در این مجموعه خوشبختانه وضع به شکل دیگر بود .از طرفی حضور نویسنده کنار ما اتفاق خوبی بود. برخی مواقع در فیلم‌ها یا مجموعه‌ها که بازی می کنم نسبت به برخی دیالوگ‌ها حساس هستم. برخی مواقع نویسنده می‌پذیرد و گاهی که نمی‌پذیرد عقب‌نشینی می‌کنم و کار را ادامه می‌دهم."

این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون خاطرنشان ساخت: "اما فلورا سام به عنوان نویسنده این مجموعه صبر زیادی داشتند و خیلی خوب می‌پذیرفتند. حتی او به من گفت که نمی‌گذارم شما از گفتن دیالوگی ناراضی باشید. این حرف او برایم دلپذیر بود. در واقع کار کردن با یک گروه جوان خیلی خوب است و تجربه خوبی برایم بود."

صدیق بازیگر نقش محسن درباره حضور خود در مجموعه تلویزیونی "نشانی" گفت: "فیلمنامه مجموعه را نخواندم، اما در ابتدا جوان درباره نقش محسن صحبتی با من داشت و احساس کردم می‌توانم این نقش را بازی کنم. البته با توجه به همکاری قبلی من و شناختی از جوان و مجید اوجی داشتم، می‌دانستم با گروهی کار خواهم کرد که اثرشان از استانداردهای بالایی برخوردار است."

در ادامه فقیه نصیری با اشاره به فیلمنامه "نشانی" عنوان کرد: "در متنی که فلورا سام نویسنده به نگارش درآورده بود، همه نقش‌ها شخصیت‌پردازی خوبی داشت. من فیلمنامه‌های متعددی را دیدم که به این امر توجه نمی‌کنند. توجه نویسنده به شخصیت‌پردازی‌ها یکی از نقاط مثبت فیلمنامه بود."

وی پرداختن به سنت‌های فراموش‌شده را یکی از شاخصه‌های مهم "نشانی" دانست و افزود: "این مجموعه به سنت‌هایی اشاره کرد که متاسفانه در جامعه امروزی در حال فراموش شدن است. این سنت‌ها به گونه‌ای در مجموعه به تصویر کشیده شده که حتی لیلا با وجود اینکه سال‌ها در خارج از ایران زندگی می‌کرد تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرد و نوع نگاهش در طول فیلم تغییر می‌کند."

این بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان ساخت: "البته پرداختن به این سنت‌ها و آداب و رسوم در این سریال به صورت شعارگونه یا به شکل نصحیت نیست، بلکه در قالب قصه به بیننده منتقل می‌شود. این امر باعث می‌شود مخاطب نیز با آنها ارتباط خوبی برقرار کند."

معصومی نیز در این باره توضیح داد: "در این مجموعه یک خانواده ایرانی را می‌بینیم که چقدر صمیمی هستند. انسجام خانواده یکی از موضوعات مهمی بود که به خوبی به تصویر کشیده شد. من از این موضوع واقعاً لذت بردم، زیرا مدت‌ها بود دل من برای دیدن چنین خانواده‌ای تنگ شده بود."

امیرحسین صدیق دیگر بازیگر این مجموعه تلویزیونی در ادامه با اشاره به گروه تولید این پروژه بیان کرد: "به قول حمید جبلی ما همه عمر خود را در حال کار کردن هستیم . به همین دلیل مهم است که با چه گروهی کار کنی. برای من نیز آرامش محیط و قرار گرفتن در گروه تولیدی منسجم اهمیت ویژه دارد."

وی درباره ارتباط مخاطبان با این مجموعه گفت: "نظرات درباره "نشانی" مختلف است، برخی که دوست داشتند تا پایان پیگیری کردند و برخی که علاقه نداشتند، ندیدند. هنوز به طور کامل در جریان بازتاب‌ها قرار نگرفتم. من با جوان چند کار دیگر هم انجام دادم، اما احساس می‌کنم او سر این پروژه زیاد سرحال نبود و توانایی‌هایش کمتر دیده شد. البته بخشی از این موضوع به سرعت تولید پروژه برمی‌گردد. در مجموع من در جوان توانایی‌های بیشتری سراغ دارم."

صدیق خاطرنشان ساخت: "مجموعه " نشانی" کاری خوب و محترم است و برای تولید آن زحمات زیادی کشیده شد. یکی از موضوعاتی که عوامل این مجموعه به آن اهمیت دادند، احترام به مخاطب است، اما معتقدم رامبد جوان بهتر از این می‌توانست توانایی‌اش را نشان دهد."

فقیه نصیری در پایان درباره بازیگری گفت: "اعتقاد به صحبت کردن در مورد بازیگری ندارم. زیرا فکر می‌کنم هر بازیگر آنچه بلد است و توانایی‌اش را به تصویر می‌کشد و مخاطب می‌‌بیند. در این مجموعه سعی کردم متفاوت باشم و نوعی از طنز را که در فیلم‌های خوب خارجی می‌بینیم آن را پیاده کنم. نمی‌دانم چقدر موفق بودم، ولی تجربه خوبی بود و به خودم نشان داد یکسری کارهایی که فکر نمی‌کردم، می‌توانم انجام دهم."