افزایش 9 درصدی مشارکت در انتخابات/ رقابت 162 نامزد در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز با حضور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در نشستی مطبوعاتی با بیان این مطلب اظهار داشت: علیرغم تعیین زمان نامناسب برای برگزاری انتخابات و همچنین تبلیغات سوء دشمن برای کاهش میزان حضورمردم وصدور قطعنامه به منظورکاهش حضورمردمی میزان مشارکت مردم دراین دوره ازانتخابات نسبت به دوره گذشته از 51 درصد به 60 درصد افزایش یافت.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت : 3 هزار و 863 نامزد در انتخابات مجلس هشتم با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 209 نفر به طور قطعی وارد مجلس شدند که 5 نفر آنها زن هستند.

به گفته وی در مجموع 308 زن درانتخابات مجلس هشتم به عنوان نامزد حضور یافتند که 5 نفر آنها به طور مستقیم وارد مجلس شده و 12 نفر دیگر به همراه سایر نامزدهای مرد در دور دوم انتخابات مجلس هشتم به رقابت خواهند پرداخت.

افشار با اشاره به رقابت 162 نامزد در دوردوم انتخابات مجلس هشتم، گفت: در98 شهرستان که شامل حدود یک سوم از حوزه های انتخاباتی کل کشور (81 کرسی باقیمانده) است شاهد رقابت نامزدها در دور دوم انتخابات خواهیم بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مبنای محاسبه راهیافتگان کسب یک چهارم آرا از مجموع آرای صحیح ماخوذه بوده است، اظهارداشت: با این وجود شاهد هستیم که میزان حوزه های انتخاباتی که رقابت میان نامزدها به دوردوم کشیده شده است از40 حوزه انتخابات قبلی مجلس به 53 حوزه در این دوره رسیده است که این نشان دهنده رقابتی تر شدن انتخابات است.

ادامه دارد...