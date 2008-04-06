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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

روزشمار تاریخ جهان

روزشمار تاریخ جهان

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین تحولات جهان در تاریخ ششم آوریل در سالهای گذشته به شرح ذیل است.

- تاریخ جهان در ششم آوریل:

- 1917، آمریکا وارد جنگ جهانی اول بر ضد آلمان شد.

- 1939 ،کشته شدن ملک غازی پادشاه عراق در حادثه رانندگی

- 1941، جنگ جهانی دوم : تسلیم یوگسلاوی و یونان در برابر ارتش آلمان

- 1945 ،جنگ جهانی دوم : نیروهای آزادی یوگسلاوی به رهبری جوزف تیتو، نیروهای آلمان را به عقب نشینی از کرواسی و بازگرداندن سارایوو مجبور کردند.

- 1991، عراق موافقت خود را با قطعنامه 678 شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد که شروط آتش بس نهایی را تعیین می کند و مبتنی بر نابودی تمام سلاحهای غیر متعارف در این کشور است، اعلام کرد.

- 1994، آغاز جنگ داخلی در رواندا پس از کشته شدن جووینال هابیاریمانا رئیس جمهوری این کشور که هواپیمای وی بر اثر اصابت موشک در کیگالی سقوط کرد.

- 2004 ، برکناری رولنداس بکساس رئیس جمهوری لیتوانی به اتهام نقض آشکار قانون اساسی در پی رسوایی فساد وی

- 2005 ،انتخاب جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق به عنوان نخستین کرد عراقی که این سمت را در طول تاریخ این کشور بر عهده می گیرد.

کد مطلب 660302

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