واکنش طالبان به تصمیم ناتو درباره اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در یک نوار صوتی که فردی ادعا می کرد از طرف گروه طالبان سخن می گوید، آمده است:" تعهد صورت گرفته در نشست ناتو در بخارست نمی تواند به راه حل مشکل در افغانستان منجر شود و نمی تواند صلح و ثبات در این کشور را تضمین کند."

طالبان همچنین اعلام کرد که ناتو در گذشته نیز به جهان قول داده بود که می تواند صلح و کامیابی را به افغانستان بیاورد، اما همه این وعده ها پوچ و بیهوده بود و جنگ و ویرانی همچنان در این کشور ادامه دارد.

نیروهای طالبان در این نوار که از مکانی نامعلوم منتشر شد، شبه نظامیان ناتو و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را نیروهای اشغالگر خواندند .

هم اکنون بیش از 60 هزار نظامی خارجی در افغانستان مستقر شده اند و در نشست ناتو در بخارست کشورهای عضو قول اعزام نیروهای بیشتر به این کشور و حضور طولانی مدت در آنجا را دادند. ناتو و مسکو نیز درباره انتقال تجهیزات غیر نظامی از خاک روسیه به افغانستان به توافق رسیدند.