  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

واکنش طالبان به تصمیم ناتو درباره اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان

واکنش طالبان به تصمیم ناتو درباره اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان

شبه نظامیان طالبان امروز تعهد ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) درباره افغانستان مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به این کشور و برقراری صلح در آنجا را کم اهمیت دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در یک نوار صوتی که فردی ادعا می کرد از طرف گروه طالبان سخن می گوید، آمده است:" تعهد صورت گرفته در نشست ناتو در بخارست نمی تواند به راه حل مشکل در افغانستان منجر شود و نمی تواند صلح و ثبات در این کشور را تضمین کند."

طالبان همچنین اعلام کرد که ناتو در گذشته نیز به جهان قول داده بود که می تواند صلح و کامیابی را به افغانستان بیاورد، اما همه این وعده ها پوچ و بیهوده بود و جنگ و ویرانی همچنان در این کشور ادامه دارد.

نیروهای طالبان در این نوار که از مکانی نامعلوم منتشر شد، شبه نظامیان ناتو و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را نیروهای اشغالگر خواندند .

هم اکنون بیش از 60 هزار نظامی خارجی در افغانستان مستقر شده اند و در نشست ناتو در بخارست کشورهای عضو قول اعزام نیروهای بیشتر به این کشور و حضور طولانی مدت در آنجا را دادند. ناتو و مسکو نیز درباره انتقال تجهیزات غیر نظامی از خاک روسیه به افغانستان به توافق رسیدند. 

کد مطلب 660305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها