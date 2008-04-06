تظاهرات زنان یهودی در حمایت از فلسطینیها / فروش گاز به صهیونیستها حرام اعلام شد

تظاهرات زنان یهودی علیه تخریب خانه‌های مسلمانان در فلسطین

در پی افزایش تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل نسبت به مسلمانان فلسطین، زنان یهودی در راستای اعتراض به سیاستهای صهیونیستها و تخریب خانه های مسلمانان دیروز تظاهرات کردند.

حمایت دارالفتوای مصر از خدمات تلفنی فتوا

دارالفتوای مصر حمایت خود را از خدمات تلفنی فتوا که از دو سال پیش به منظور پاسخگویی به سؤالات دینی شده است، اعلام کرد و گفت: این مراکز که اینک به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی فعال هستند، در آینده ای نزدیک به 14 زبان گسترش می یابند .

درخواست ممنوعیت پخش اذان صبح در مراکش

وزیر توسعه اجتماعی مراکش خواستار ممنوعیت اذان صبح در مساجد این کشور شد و گفت: اذان در صبح بسیار زود سر و صدای بسیاری ایجاد می کند که آثار منفی بر روی گردشگران و گردشگری در این کشور می گذارد. این درخواست انتقاداها و جنجالهای بسیاری را درپی داشته است .

فروش گاز به صهیونیستها از نظر شرعی حرام است

عدم آزاد سازی سرزمین اشغالی و زیرپا گذاشتن مقدسات مسلمانان از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل منجر شد جبهه علمای الازهر شامل گروهی از مبلغان و علمای مصر فروش گاز به صهیونیستها را از نظر شرعی حرام اعلام کنند .

تأسیس گروهی از سوی پارلمان لیتوانی برای ترویج ارزشهای مسیحی

پارلمان لیتوانی گروهی را با عنوان " گروه نیایش" تشکیل داده تا اعضای آن به ترویج ارزشهای مسیحی را بر اساس کتاب مقدس در سیاست معاصر این کشور بپردازند که بیشترین جمعیت آن را به ترتیب مسیحیان کاتولیک، ارتدکس شرقی، پروتستان، یهودی و مسلمان تشکیل داده اند.