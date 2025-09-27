به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانیزاده گفت: به منظور ارتقای بهرهوری، مدیریت انرژی و حمایت از کانون خانواده، دبیرخانه بهرهوری و کارگروه ارتقای بهرهوری با اجرای طرح دورکاری در روزهای پنجشنبه موافقت کردند.
این طرح شامل ادارات دولتی و بانکها میشود و برای ارائه خدمات ضروری، شعب کشیک موظف به فعالیت خواهند بود.
همچنین، هر دستگاه اجرایی در صورت نیاز میتواند از ظرفیت حضور کارکنان حتی در روز دورکاری استفاده کند و محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
این اقدام در راستای افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و ایجاد توازن بهتر میان کار و زندگی خانوادگی کارمندان اتخاذ شده است.
