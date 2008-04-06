رفع مشکلات زوار عتبات عالیات / پرداخت مطالبات وحق الزحمه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت و نهادهای مبتوعش که صبح امروز توسط غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس شورای اسلامی قرائت شد، به این شرح است:

قدرت الله علیخانی، نماینده بویین زهرا و آوج به رئیس جمهور در خصوص صدور دستور بخشش وام‌های دریافتی روستاهای محروم و زلزله زده منطقه رودبار و الموت استان قزوین و جلوگیری از فشار وارده از سوی بانک‌ها در وصول اقساط معوقه تذکر داد.

وی همچنین از رئیس جمهور خواست تا با صدور دستور عاجل برای پرداخت 20 ماه حقوق و مزایای معوقه کارگران شرکت پارس قزوین و نیز پرداخت حقوق و مزایای ‪ ۶‬ماه معوقه کارگران شرکت چینی البرز قزوین، اقدامی عملی در جهت پرداخت مطالبات و حقوق معوقه کارگران شرکت پوشین بافت قزوین را ترتیب دهد.

سید جلال یحیی زاده، نماینده تفت و میبد نیز در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارات خشکسالی در استان یزد و شهرستان تفت به وزیر کشور تذکر داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درتذکر کتبی دیگری از وزیر راه و ترابری، امور اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا رفع مشکلات زوار عتبات عالیات عراق و تامین امکانات لازم و ارایه خدمات شایسته به آنها را تسریع نمایند.

وی همچنین به وزرای کشور، صنایع و معادن و مسکن در خصوص لغو جرایم تاخیر و تمدید پروانه ساختمان و ضرورت رفع کمبود مصالح ساختمانی به خصوص آجر و تعدیل قیمت مصالح نیز تذکر داد.

محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز هم در تذکر کتبی خود از وزیر راه و ترابری خواست تا در زمینه لزوم رسیدگی و ترمیم آسفالت آزاد راه زنجان- تبریز برای رفع خرابی ها و جلوگیری از تصادفات تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی درتذکری دیگر ازوزرای کشور و جهاد کشاورزی خواست تا درزمینه پرداخت خسارت یخ زدگی محصول سیب کشاورزان دهستان تیمورلو از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه تدابیر لازم را اتخاذ کند.

محمدحسین نژاد فلاح، نماینده ساوجبلاغ به وزیر بهداشت و درمان تذکر داد که تکمیل و تجهیز بیمارستان‌های شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظر آباد تسریع شود.در همین حال سلیمان فهیمی، نماینده پارس آباد از وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست تا در توسعه گمرک بیله سوار و رفع موانع و مشکلات در حمل کالاهای همراه مسافر در جهت رونق بخشیدن به گمرک اقدامات لازم را به عمل آورد.

علی عباسپورتهرانی فرد، نماینده تهران، حسینعلی قاسم زاده نماینده بابل واسدالله عباسی نماینده رودسر هم درخصوص پرداخت مطالبات و حق الزحمه معلمان و فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش تذکر دادند.

اسدالله عباسی، نماینده رودسر نیز در خصوص صدور دستور رسیدگی فوری به خسارت دیدگان برف استان گیلان به خصوص باغداران مرکبات شهرستان های رودسر و اعلام بهای برگ سبز چای و چای خشک از سوی شورای اقتصاد بر اساس نرخ تورم به رئیس جمهور تذکر داد.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز هم به وزرای آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی در خصوص ضرورت پرداخت عاجل باقیمانده مطالبات فرهنگیان و همچنین پاداش‌های پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی تذکر داد.

حسن نوعی اقدم، نماینده اردبیل نیز از رئیس جمهور خواست تا دستور اجرای قانون خدمات کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام مشمول آن قانون از زمان لازم الاجرا شدن با رعایت قانون بودجه سال87 ‬کل کشوررا صادر کند.