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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

چناران آماده استقبال از رئیس جمهور و هیئت وزیران می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرمانداری چناران گفت: با تشکیل ستاد استقبال، فعال نمودن همه دستگاه های اجرایی و نیز توزیع اطلاعیه دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت وزیران در اواخر فروردین، زمینه استقبال مردمی و ارسال نامه فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد رضا کاظمی پیش از ظهر امروز در جلسه با مسئولان ادارات افزود: در دور دوم سفر ریاست جمهوری و هئیت دولت که احتمالا اواخر فروردین ماه انجام می شود، تنها نمایندگان یا برخی از وزراء به شهرستانها اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: در این دور از سفرهای استانی با تشکیل ستاد و توزیع اطلاعیه دربین شهروندان از مردم خواسته شده تا نامه های خویش را با دریافت فرمهای مخصوص از ادارات به 15 اکیپ پستی یا دو صندوق نامه مسقر در فرمانداری تحویل دهند.

کاظمی اظهار داشت: نامه ها از طریق ستاد پردازش متشکل از 15 اداره مطالعه و خلاصه آن در فرمهای 1و 2 تنظیم و با حضور نمایندگان رئیس جمهور رسیدگی می شود.
 

کد مطلب 660324

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