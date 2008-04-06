برگزاری بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزی

کارشناس قرآن سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات در رشته های تفسیر، نهج البلاغه، قرائت و حفظ در دوره های راهنمایی و دبیرستان به تفکیک دختران و پسران در حال برگزاری است.

حوریه عقبایی با بیان اینکه یک هزار و 60 دانش آموز در این مسابقات شرکت کردند، اظهار داشت: این دانش آموزان منتخبین مسابقات قرآن مناطق هستند که به مرحله استانی راه پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: رتبه های اول رشته های قرائت، حفظ و تفسیر در دوره دبیرستان 32 نفر خواهد بود که به مسابقات کشوری اعزام می شوند و این مسابقات در اوایل مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

عقبایی افزود: در پایان مسابقات از رتبه های اول تا سوم هر رشته تقدیر می شود.