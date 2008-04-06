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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

برگزاری بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزی

برگزاری بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزی

بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزی آموزش و پرورش شهر تهران که از روز گذشته آغاز شده است، 19 فروردین ماه به پایان می رسد.

کارشناس قرآن سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات در رشته های تفسیر، نهج البلاغه، قرائت و حفظ در دوره های راهنمایی و دبیرستان به تفکیک دختران و پسران در حال برگزاری است.

حوریه عقبایی با بیان اینکه یک هزار و 60 دانش آموز در این مسابقات شرکت کردند، اظهار داشت: این دانش آموزان منتخبین مسابقات قرآن مناطق هستند که به مرحله استانی راه پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: رتبه های اول رشته های قرائت، حفظ و تفسیر در دوره دبیرستان  32 نفر خواهد بود که به مسابقات کشوری اعزام می شوند و این مسابقات در اوایل مرداد ماه  سال جاری برگزار می شود.

عقبایی افزود: در پایان مسابقات  از رتبه های اول تا سوم هر رشته  تقدیر می شود.

کد مطلب 660328

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