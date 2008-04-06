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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه تا پایان اردیبهشت/ ساخت شهر بازی عملیاتی می‌شود

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه تا پایان اردیبهشت/ ساخت شهر بازی عملیاتی می‌شود

مدیرعامل سازمان پارک‌‏ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: نمایشگاه بین‌‏المللی گل وگیاه تا پایان اردیبهشت ماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی‌‏محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک‌‏ها و فضای سبزضمن اعلام این خبر گفت :مساحت این نمایشگاه بین‌‏المللی که در جنوب بوستان گفت‌‏وگوقراردارد،15هزار متر مربع است .

وی همچنین با اشاره به تکمیل تدریجی  باغ راه ها در شهر تهران گفت : تهران شهر بزرگی است که به فراخور نیاز هرمنطقه در آن باغ راه ها احداث می شوند.

مدیرعامل سازمان پارک‌‏ها و فضای سبز در مورد باغ وحش تهران نز گفت : این پروژه در زمان حاضر در مرحله طراحی است ولی ساخت شهر بازی در دستو کار قراردارد وامسال عملیاتی خواهد شد.

کد مطلب 660329

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