حذف دو بازیکن از اردوی تیم ملی / نیکخواه بهرامی غایب بزرگ روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، " یاشار محمدپور" و "یوسف عارف" دو بازیکن تیم ملی بودند که در اولین جلسه تمرینی این تیم توسط اعضای کادر فنی از لیست 29 نفره کنار گذاشته شدند.

یاشار محمدپور به دلیل ادامه تحصیل در ایرلند از حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال کناره گیری کرد اما یوسف عارف بازیکن تیم پتروشیمی بندرامام در لیگ 86 که در حال حاضر در آمریکا به سر می برد بدون اطلاع قبلی، از حضور در اولین جلسه تمرینی تیم ملی خودداری کرده است و همین مسئله موجب حذف نام این بازیکن از جمع اردونشینان شد.

"حامد نظری" و احمد شاهنگیان" دو بازیکن جدید هستند که روز گذشته همراه با دیگر بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی بسکتبال به تمرین پرداختند.

این دو بازیکن که به ترتیب در کانادا و آمریکا اقامت دارند بنا به درخواست خود در اردوی تیم ملی بسکتبال حاضر شده اند تا میزان آمادگی آنها توسط رایکو ترومن (سرمربی) و مهران حاتمی (مربی) تست شود.

"صمد نیکخواه بهرامی" هم غایب بزرگ اولین روز تمرینات تیم ملی بسکتبال بود که البته با سه روز تاخیر به جمع دیگر اردونشینان ملحق می شود. این بازیکن به دلیل مشکلات شخصی از کادر فنی سه روز مرخصی گرفته است.

محمدرضا مشحون (رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال) و حسن نوربخش (مسئول کمیته مسابقات) به نمایندگی از فدراسیون در محل اردوی تیم ملی حاضر شدند. ضمن اینکه محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) که در آمریکا به سر می برد، به صورت تلفنی در جریان شرایط اردو قرار گرفت.

اردونشینان تیم ملی بسکتبال پس از اطلاع از برنامه های رایکو ترومن به مدت یک ساعت تمرین کردند. این بازیکنان در قالب دو گروه صبح ها از ساعت 9 تا 30/12 در تالار بسکتبال آزادی تمرینات کار با توپ را دنبال می کنند و از ساعت 17 تا 19 هم در پیست دوومیدانی آزادی تمرینات بدنسازی را پیگیری می کنند.

اعضای حاضر در اردوی تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از یک هفته تمرین روز جمعه را استراحت می کنند و مجددا از شنبه هفته آینده تمریناتشان را آغاز می کنند.