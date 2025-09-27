استاندار مازندران: لایروبی ۱۲ کیلومتر رودخانه چالوس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه بازدید از پروژههای عمرانی چالوس از آغاز عملیات لایروبی ۱۲ کیلومتر از رودخانه چالوس خبر داد و گفت: این پروژه با هدف بهبود شرایط آبراهها، افزایش ظرفیت عبور آب و جلوگیری از سیلابهای احتمالی در فصول بارندگی شدید در دستور کار قرار گرفته است.
یونسی افزود: این پروژه یکی از اقدامات مهم در جهت بهبود وضعیت زیستمحیطی و کاهش خطرات ناشی از سیلابها است. این عملیات با همکاری سازمانهای مختلف به ویژه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود لایروبی ۱۲ کیلومتر از رودخانه چالوس در مناطق شمالی و پاییندست رودخانه انجام شود. این اقدام به طور خاص در بخشهایی که با مشکلات انباشت رسوبات و افزایش دبی آب روبهرو بودهاند، متمرکز خواهد بود.
یونسی با اشاره به اینکه پروژههای مشابه در سایر مناطق استان نیز در حال اجرا است، تصریح کرد: این پروژه بخشی از برنامههای بلندمدت برای مدیریت منابع آبی استان است و امیدواریم با اتمام آن، مشکلات مربوط به سیلابهای فصلی کاهش یابد و شرایط بهتری برای کشاورزی و زندگی مردم فراهم شود.
استاندار مازندران همچنین از صدور مجوزهای لازم برای اجرای پروژههای دیگر در سطح استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر، مجوزهای سنگشکنها برای اجرای پروژههای عمرانی دیگر صادر شده و روند اجرایی این پروژهها بدون هیچگونه وقفهای ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: دولت و استانداری مازندران با هدف رفع مشکلات زیستمحیطی و عمرانی استان، پروژههای مختلفی را در دستور کار دارد و در راستای توسعه پایدار و مدیریت بحرانهای طبیعی اقدامات مؤثری در دست اجرا است.
