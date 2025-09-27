بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان، اظهار داشت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی وقوع تندبادهای لحظه‌ای، احتمال خیزش گردوخاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط در همه نقاط استان به‌ویژه در نیمه شرقی، گفت: خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها و تأسیسات، احتمال شکسته‌شدن درختان، احتمال کاهش میدان دید افقی و… پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم استحکام سازه‌ها، عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، محافظت از محصولات، در صورت خیزش گردوخاک عدم تردد غیرضرور در فضای باز به‌ویژه برای افراد بیمار و گروه‌های حساس سنی و… تأکید کرد.