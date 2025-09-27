  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

پیش‌بینی وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در لرستان

پیش‌بینی وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در این استان در بعدازظهر امروز شنبه خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان، اظهار داشت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی وقوع تندبادهای لحظه‌ای، احتمال خیزش گردوخاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط در همه نقاط استان به‌ویژه در نیمه شرقی، گفت: خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها و تأسیسات، احتمال شکسته‌شدن درختان، احتمال کاهش میدان دید افقی و… پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم استحکام سازه‌ها، عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، محافظت از محصولات، در صورت خیزش گردوخاک عدم تردد غیرضرور در فضای باز به‌ویژه برای افراد بیمار و گروه‌های حساس سنی و… تأکید کرد.

کد خبر 6603387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها