670 میلیارد ریال به متقاضیان طرحهای زودبازده اقتصادی در فریمان پرداخت شد

محمد علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در فریمان افزود: این اعتبار در قالب یک هزار و 169 طرح به متقاضیان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در مجموع یک هزار و 645 طرح زودبازده با اعتبار مورد نیاز 2 هزار و 150 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده که یک هزار و 374 طرح با اعتبار 970 میلیارد ریال توسط بانکها پذیرش شده است که معادل 83 درصد طرح های معرفی شده است.

فرماندار فریمان بیشترین طرحهای زودبازده پذیرفته شده را با 698 طرح و اعتبار 86 میلیارد و 280 میلیون ریال مربوط به جهاد کشاورزی اعلام کرد و گفت: پس از طرحهای جهاد کشاورزی که ایجاد یک هزار و 90 فرصت شغلی را در پی داشته است، بخش خدمات با 302 طرح و صنایع و معادن با 105 طرح در رتبه های بعدی قرار دارند.

فرهادی سهم فریمان از تسهیلات زودبازده را در شش ماهه اول سال گذشته هفت میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از میان طرح های معرفی شده به بانک ها 806 طرح با اشتغال دو هزار و 287 نفر به بهره برداری رسیده است.