راه اندازی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی

دکتر اردشیر خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : در آخرین جلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی همدان در سال 86 مقرر شد تا دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در این دانشگاه راه اندازی شود.
وی افزود : پیش از این دانشکده ادبیات که متشکل از 18 گروه آموزشی بود کلیه گروههای آموزشی علوم انسانی دانشگاه را در خود جای داده بود. با مصوبه هیئت امنای دانشگاه مقرر شد برخی گروههای آموزشی حوزه علوم انسانی با راه اندازی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی مستقل از دانشکده ادبیات به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس دانشگاه بوعلی همدان اضافه کرد: در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 19 فروردین ماه برای اجرایی شدن مصوبه هیئت امنا برای راه اندازی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی تصمیم گیری می شود.
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