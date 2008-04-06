16 پروژه مصوب سفر ریاست جمهوری به گناباد تکمیل شده است

محمد صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد با اشاره به وجود 30 پروژه مصوب از سفر دور اول هیئت دولت به شهرستان، افزود: مجموع اعتبار در نظر گرفته شده جهت تکمیل این پروژه ها 52 میلیارد و 74 میلیون ریال است.

وی بزرگترین پروژه شهرستان از مجموع پروژه های سفر را احیا و مرمت قنوات شهرستان با اعتبار هشت میلیارد و 924 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: پروژه تکمیل مجتمع ورزشی کارگران گناباد با اعتبار پنج میلیارد و 300 میلیون ریال و 40 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های شهرستان است.

صفایی در خصوص پروژه های اتمام شده مصوب سفر هیئت دولت به شهرستان بیان داشت: پروژه تثبیت شن های روان با اعتبار سه میلیارد ریال و پروژه مرمت، بهسازی و زیبا سازی امور زیر بنایی با اعتبار یک میلیارد و 489 میلیون ریال از مهمترین پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به گناباد می باشد که به اتمام رسیده است.

وی عنوان کرد: پروژه تکمیل و تعمیر مساجد شهرستان با اعتبار یک میلیارد و 85 میلیون ریال، پروژه های عملیات آبخیرداری، تهیه طرح تفصیلی حوزه شهری گناباد، ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات شهرستان، سالن ورزشی بیدخت و توسعه و تجهیز قرنطینه ها و ساختمانهای فنی و دامپزشکی و احداث چندین خانه عالم در بخشها و روستاهای شهرستان از دیگر پروژه های به اتمام رسیده است.