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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

همایش "علم و الهیات" در آمریکا برگزار می‌شود

تعدادی از برجسته‌ترین دانشمندان و متأله‌های جهان طی روزهای 10 تا 12 آوریل ( 21 تا 23 فروردین ماه ) در دانشگاه آزوسا پاسفیک در کالیفرنیا گردهم جمع می‌شوند تا در این همایش بحث جدیدی در تحقیق علم و دین صورت دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن نیوزوایر، این همایش در برگیرنده مجموعه سخنرانیها و بحثهایی درباره موضوعاتی چون جهانشناسی، زیست شناسی، علوم بشری که با هدف ایجاد علاقه درحال رشد به الهیات آزاد ایجاد شده و بررسی رابطه میان علم و دین خواهد بود.

این همایش را به نوعی می توان دنباله همایش " الهیات آزاد و علم " دانست که ماه ژوئن سال 2007 در ماساچوست آمریکا برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مقاله هایی درباره الهیات و علم آزاد ارائه می کنند که با توجه به دستاوردها و نتایج همایشهای سال گذشته تهیه شده است.

فرانسیس کولینز از پروژه تحقیقاتی ژن انسان، جان ساندرز از کالج هندریکس، آنا کیس ویترز، از دانشکده علوم دینی مک کورمک، کلار پینوک از کالج الهیات مک مستر، مایکل لادول از دانشگاه پویت لوما ناصره از جمله شرکت کنندگان این همایش هستند.

این همایش از سوی بنیان جان تمپلتون برگزار خواهد شد.

کد مطلب 660356

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