بررسی دلایل استعفای ناظریان از تیم ملی / تغییر موضع فدراسیون کاراته

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته در چند سال اخیر کمتر شاهد حضور فعال کمیته فنی بوده و اصولا در هیچ زمانی کادر فنی تیم های ملی را کمتیه فنی انتخاب نکرده است.

نکته بسیار مهم اینکه بهزاد کتیرایی رئیس جدید فدراسیون کاراته قصد دارد مسائل فنی را به اهالی آن بسپارد که آوردن حبیب الله ناظریان رئیس اسبق فدراسیون کاراته که سالیان سال مدیریت تیم های ملی در پیکارهای قاره ای و جهانی را برعهده داشته نیز درهمین راستا صورت گرفت.

کتیرایی در شرایطی در بدو ورودش به فدراسیون کاراته ناظریان را به عنوان مدیر سازمان تازه تاسیس تیم های ملی انتخاب کرد که به او برای انجام امور فنی اختیار تام داد و از وی خواست تا تیمی منسجم و قدرتمند را برای مسابقات جوانان و امید آسیا و پیکارهای جهانی 2008 که آبان ماه در ژاپن برگزار می شود مهیا سازد.

ناظریان پس از قبول چنین مسئولیت خطیری در اولین گام مربیان جوانان، امید و بزرگسالان را براساس فرایندی جدید(ارائه برنامه از سوی 27 مربی واجد شرایط) گزینش و به فدراسیون معرفی نمود.

اما هنوز 72 ساعت از این انتخاب نگذشته بود که کمیته فنی با برگزاری جلسه ای با حضور کتیرایی، رشیدی و آشوری(رئیس ، نائب رئیس و دبیر فدراسیون) از ناظریان خواست تغییراتی را در کادر فنی بوحود آورد.

کمیته فنی روی علیرضا سلیمانی مربی پیشین تیم ملی بزرگسالان نگاه ویژه ای دارد. آنها علاقمندند تا سلیمانی در راس تیم ملی جوانان و امید قرار گیرد. خواسته ای که هنوز از سوی ناظریان با آن موافقت نشده است. ضمن اینکه بدون مطالعه برنامه های مکتوب ناظریان ایراداتی به کار او گرفته شد که نمی تواند توجیه فنی داشته باشد.

به نظر می رسد برخی نزدیکان فدراسیون و حتی اعضای کمیته فنی از حسن نیت کتیرایی برداشت های دیگری دارند. افرادی که تا چند ماه پیش مورد توجه قرار نداشتند و نظرات آنها خیلی زود به بایگانی سپرده می شد، حالا با خالی دیدن میدان کارهایی انجام می دهند که چندان مورد وثوق اهالی کاراته نیست.

اینکه بدون هماهنگی با سازمان تیم های ملی کاراته با مربی ایرانی شاغل در امارات تماس گرفته می شود و ضمن تهیه بلیط از او می خواهند به تهران سفر کند را چگونه باید تعبیر کرد؟ نکته جالب تر اینکه همین مربی وقتی در لیست ناظریان قرار گرفت به دلیل شاغل بودن در خارج مورد قبول آقایان قرار نگرفت.

کادر فنی تیم ملی و نفراتی که از سوی ناظریان برای همکاری دعوت شدند را یک فرد غیر فنی انتخاب نکرده است که بخواهند بر انتخابش خدشه ای وارد کنند؟ آیا در بین اعضای کادر فنی فردی وجود دارد که به اندازه ناظریان توانایی فنی و مدیریتی داشته باشد؟ آیا در بین همین نفرات کسی را داریم که به کاراته روز دنیا همانند ناظریان و کادری که او انتخاب کرده اشراف داشته باشد؟

این کادر فنی هم که با مشورت و کار کارشناسی انتخاب شده و نفرات براساس توانایی و تجربیات خود مسئولیت قبول کرده اند نه براساس رابطه که بخواهیم اینگونه با آن برخورد کنیم! اعضای کمیته فنی که همگی از پیشکسوتان کاراته هستند با جانبداری از افراد معدود و خاص ، زحمات و افتخارات افراد دیگر را زیر سئوال برده اند.

درچنین شرایطی ناظریان که متوجه شد شرایط با هفته های قبل تفاوت پیدا کرده و او که قرار نبود در مورد کارها و برنامه ها به کمیته فنی پاسخ دهد و طبق شرایط این کمیته کار کند عطای کار را به لقایش بخشید و با ارسال نامه ای به کتیرایی از ادامه همکاری استعفا داد.