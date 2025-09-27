  1. بین الملل
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله+فیلم

حامیان مقاومت در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله در ضاحیه جنوب بر تداوم راه این شهید تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین با حضور جمعیت کثیری در ضاحیه جنوبی بیروت شروع شده است.

در نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله، حامیان مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت گرد هم آمدند تا با دلی پر از وفاداری و عشق، مسیر مقاومت و صبر را پاس دارند و بر ادامه راه وی تاکید کنند.

شرکت کنندگان در این مراسم شعار لبیک یا نصرالله سر می دهند.

لازم به ذکر است که سید حسن نصرالله ۲۷ سپتامبر سال گذشته در حمله جنایتکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

