به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخی در این نشست که امروز 18 فروردین با حضور اسماعیل فلاح مسئول برگزاری جشنواره و اصحاب رسانه در حوزه هنری برگزار شد، درباره جشنواره تئاتر تک گفت: "با وجود جشنواره‌های ریز و درشت که در طول سال برگزار می‌شود، روی جشنواره تئاتر تک حساب دیگری باز می‌کنم، زیرا ذات تئاتر در پیکره این جشنواره جاری است."

وی ادامه داد: "این جشنواره یکی از جشنواره‌هایی است که به صورت تخصصی با بودجه و هزینه کمتر به تئاتر نگاه می‌کند و باعث می‌شود در زمینه‌های کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌نویسی خلاقیت بیشتری به کار رود. در تئاتر تک نفره همه مسئولیت‌ها به صورت فشرده و خلاقانه‌تر نسبت به تئاترهای دارای چند بازیگر است. این مسئله نیز بسیار مهم است که این جشنواره به دلیل نداشتن نیاز به امکانات خاص هر سال به راحتی در استان‌های مختلف کشور قابل اجراست."

دبیر جشنواره چهارم تئاتر تک درباره مراحل شکل‌گیری و برگزاری این دوره گفت: "فراخوان این دوره 28 آذر 86 اعلام و حدود 450 متن به دبیرخانه ارسال شد که از این میان 90 متن به مرحله بازبینی رسید. یکی از مشکلات ما برای برگزاری این جشنواره تلاقی با تعطیلات پایان سال است که با وجود این مشکل کارهای این دوره نیز انجام شد و بعد از ارزیابی، 15 اثر به صورت قطعی و تعدادی نمایش نیز بعد از ارزیابی مجدد از میان پنج اثر مشروط در جشنواره حضور خواهند داشت."

فرخی افزود: "در شهر اهواز دو سالن اداره ارشاد استان با نام‌های آینه و آفتاب و یک سالن دانشگاه شهید چمران به جشنواره اختصاص یافته که پذیرای شش اجرا خواهند بود. جلسات نقد و بررسی آثار نیز هر روز ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود. برای مراسم اختتامه نیز از علی نصیریان، جمشید مشایخی، سیاوش تهمورث و مریم معترف و همچنین معاون هنری وزیر ارشاد، رئیس حوزه هنری، مدیر کل هنرهای نمایشی و مشاوران رئیس جمهور دعوت شده تا در این مراسم حضور داشته باشند."

فلاح مسئول برگزاری جشنواره تئاتر تک و مدیر حوزه هنری خوزستان در ادامه این نشست گفت: "ما در مرکز شهر اهواز دو هتل را برای اسکان شرکت‌کنندگان در جشنواره اختصاص داده‌ایم و با اداره ارشاد استان و همچنین مدیر کل هنرهای نمایشی هماهنگی‌هایی انجام شده تا آثار حاضر در این دوره بتوانند همزمان در شهرهای اندیمشک، خرمشهر و آبادان نیز اجرا داشته باشند."

وی در پایان درباره جوایز جشنواره و کمک‌هزینه گروههای شرکت‌کننده یادآور شد: "نفرات اول تا سوم بخش های کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌نویسی به ترتیب سه تا یک سکه دریافت می‌کنند. حوزه هنری خوزستان نیز به تمام گروهها کمک‌هزینه می‌پردازد و مدیران حوزه هنری استان‌ها نیز در اعزام گروههای خود همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند."

چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک از 25 تا 28 اردیبهشت در اهواز برگزار می‌شود.