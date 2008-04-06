اعطای جایزه جهانی "آبل" به دو ریاضیدان فرانسوی و آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه جهانی ریاضی "آبل" سال 2008 به "ژاک تیت" از "کالج دو فرانس" پاریس و "جان گریگز تامپسون" از دانشگاه فلوریدا به دلیل نتایج مهمی که در جبر و به خصوص در توسعه تئوری گروهها به دست آوردند، اعطا می شود.

تئوری گروهها امروزه در دامنه وسیعی ازعلوم از فیزیک تئوریک تا الکترونیک کاربرد دارد. فرمول این تئوری برای اولین بار در آغاز قرن 19 از سوی ریاضیدانان مختلف از جمله "نیلز هنریک آبل" که این جایزه بر گرفته از نام وی است، ارائه شد.

مفهوم "گروه" اساس "تشابه" است و برای مثال در معادلات جبری زمانی که یک تشابه میان معادله و جواب آن وجود دارد و یا اشکال هندسی متشابه مشاهده می شود.

تجزبه گروها امکان حل معادلات و معماهای بسیار پیچیده به خصوص "مکعب رابیک" را فراهم می کند.

تامپسون نشان داد همانگونه که مولکولها می توانند به صورت اتمها و اعداد صحیح به صورت اعداد اول نوشته شوند، امکان تجزیه تشابهات پیچیده به گروههای ساده تر نیز وجود دارد.

برپایه تحقیقاتی که در سال 1963 منتشر شد، تامپسون طبقه بندی دقیقی را از خانواده گروهها ارائه کرد.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاک تیت تئوری دیگری را با عنوان "ساختمان تیت" ارائه کرد که براساس آن گروهها می توانند همانند اجسام هندسی در هم ترکیب شده ای بررسی شوند که تشابهات مختلفی را حتی در شرایط بسیار پیچیده می سازند.



این دو ریاضیدان طی مراسمی که 20 می 2008 در اسلو برگزار می شود جایزه خود را که 6 میلیون کرون نروژ در حدود 750 هزار یورو است دریافت می کنند.